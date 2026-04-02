En Colombia, los días festivos (feriados) representan una oportunidad clave para el descanso y la planificación personal, ya que muchos trabajadores los aprovechan para viajar o compartir tiempo en familia. De cara a 2026, habrá cambios en el calendario que impactarán uno de los fines de semana largos más esperados, lo que podría modificar los planes habituales. Estas modificaciones se explican por la aplicación de la Ley Emiliani, una norma que permite trasladar ciertos feriados con el objetivo de impulsar el turismo interno y generar fines de semana extendidos. Sin embargo, no todas las fechas pueden moverse, por lo que algunos descansos quedarán fijados en su día original. En el calendario oficial del próximo año, un cambio específico hará que se pierda un descanso extendido clave, lo que obligará a muchos trabajadores a replantear sus planes de fin de año. El tradicional Día de las Velitas, que suele marcar el inicio de la temporada navideña, no generará puente en 2026. Esto se debe a que la fecha caerá en martes, impidiendo la conformación del descanso de tres días consecutivos. A diferencia de otros años, cuando este festivo permitió un receso largo entre sábado y lunes, en esta ocasión no habrá posibilidad de extender el descanso. Esto impacta directamente una de las temporadas con mayor movimiento turístico en el país. El sistema colombiano permite mover ciertos días festivos al lunes siguiente para facilitar descansos continuos, pero esta regla no aplica en todos los casos. La ley establece que: “el descanso remunerado del seis de enero, diecinueve de marzo, veintinueve de junio, quince de agosto, doce de octubre, primero de noviembre, once de noviembre, Ascensión del Señor, Corpus Christi y Sagrado Corazón de Jesús, cuando no caiga en día lunes, se trasladará al lunes siguiente”. A pesar de la pérdida de este puente, el calendario tendrá más días de descanso en comparación con el año anterior. Estos ajustes reflejan la importancia de consultar el calendario oficial antes de programar viajes o descansos laborales, especialmente en temporadas altas.