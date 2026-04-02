De acuerdo con el medio, la decisión forma parte de una estrategia de cooperación en defensa y logística marítima, con impacto directo en la infraestructura portuaria y en la proyección operativa sobre el océano Pacífico. Este avance consolidaría a Perú como un socio clave dentro de los planes estratégicos de Washington en Sudamérica, en un escenario marcado por la modernización de puertos y el crecimiento del comercio marítimo regional. El Gobierno de Estados Unidos aprobó una iniciativa vinculada a la construcción de una nueva base naval en América Latina, un proyecto que implicará una inversión superior a los 1.000 millones de dólares, según informó CNN en base a documentos oficiales. Según la información difundida, la inversión total ascenderá a US$1.500 millones con el objetivo de desarrollar nueva infraestructura naval que refuerce las capacidades operativas del país. El plan incluye la creación de nuevos muelles especializados, lo que permitirá liberar cerca de 80 hectáreas para la expansión del puerto comercial del Callao. El proyecto aprobado recientemente contempla la construcción de una base naval en el Callao, una de las zonas portuarias más relevantes del país. La iniciativa fue autorizada luego de la notificación formal del Departamento de Estado al Congreso de Estados Unidos, donde se destacó el valor estratégico del acuerdo. Desde Washington se ha precisado que la provisión de servicios y tecnología para esta base no alterará el equilibrio militar en la región y que el objetivo primordial es fortalecer las capacidades logísticas y defensivas de un aliado estratégico. Uno de los aspectos destacados es que parte del equipamiento estadounidense estará situado a menos de 80 kilómetros del megapuerto chino de Chancay, una obra fundamental para el comercio regional que se encuentra en plena expansión. Adicionalmente, el Gobierno estadounidense considera esta iniciativa como parte de sus objetivos de política exterior y del apoyo a países socios con una ubicación estratégica sobre el Pacífico. Está prevista la participación de una delegación de hasta 20 expertos estadounidenses, encargados de brindar asesoramiento técnico y supervisar el desarrollo de las obras. La ejecución del proyecto se realizará bajo la modalidad de acuerdo gobierno a gobierno, un esquema que permitiría una coordinación directa entre ambas administraciones.