Llega la fragata de acero naval más grande del Ejército: es fabricada en el país y será el mayor orgullo nacional (Fuente: Pucará Defensa).

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La construcción de la primera fragata nacional de Colombia en los astilleros de Cotecmar marca un hito crucial para la industria naval y la defensa del país. La Plataforma Estratégica de Superficie (PES) se erige como el buque de guerra más grande jamás concebido en territorio colombiano, con el objetivo de modernizar de manera integral la flota de la Armada.

Este programa no solo implica consideraciones militares, sino que también abarca aspectos industriales y estratégicos. La fragata se construye íntegramente en el país, incorporando ingeniería local y transferencia tecnológica internacional, lo que fortalece la autonomía operativa y el desarrollo del sector naval colombiano.

En un contexto regional donde las armadas evolucionan hacia plataformas más flexibles y digitalizadas, la PES se posiciona como una de las fragatas más modernas de América Latina en términos de diseño, versatilidad y capacidad de adaptación a diversos escenarios operativos.

Diseño moderno que cumple estándares internacionales

Con dimensiones de 107,5 metros de eslora, 14,02 metros de manga y un calado de 3,9 metros, la PES presenta una combinación de tamaño, estabilidad y eficiencia operativa. Su fabricación a través de 52 bloques de acero naval optimiza los procesos industriales y posiciona a Cotecmar como un astillero capacitado para enfrentar proyectos de alta complejidad tecnológica.

La fragata colombiana se fundamenta en el diseño Damen SIGMA Clase 10514, un modelo corroborado que ya se encuentra en operación en diversas armadas y que fue desarrollado bajo una arquitectura modular. Esta característica permite la integración progresiva de sistemas de combate, sensores y tecnología, facilitando así futuras modernizaciones sin la necesidad de rediseñar la plataforma.

La fragata nacional integra tecnología contemporánea, versatilidad operativa y fomento de la industria local. Pucará Defensa

Buques de la Armada: versátiles para múltiples misiones navales

La Plataforma Estratégica de Superficie ha sido diseñada como un buque multipropósito, idóneo para llevar a cabo una amplia variedad de misiones en el Caribe y el Pacífico. Su estructura permite operar en contextos de defensa naval, así como en labores de seguridad marítima y colaboración internacional.

Entre las funciones primordiales contempladas se destacan:

Guerra antisuperficie, antisubmarina y antiaérea.

Control y vigilancia del espacio marítimo.

Protección de rutas comerciales y puertos estratégicos.

Apoyo a operaciones internacionales y ejercicios combinados.

Esta versatilidad incrementa la capacidad de respuesta de la Armada de Colombia ante amenazas tanto convencionales como no convencionales, evitando la necesidad de utilizar buques especializados para cada operación.

Tecnología y estrategia hacia la autonomía industrial

Asimismo, el programa refuerza la autonomía industrial del país. La construcción local posibilitará el desarrollo de capacidades propias para el mantenimiento, actualización y eventual modernización de la flota, lo que conducirá a una reducción de costos y a una menor dependencia externa. Mediante la proyección de cuatro fragatas, Colombia experimenta un avance cualitativo en su estrategia naval y se establece como un actor significativo en la industria de defensa regional.

Más allá de su capacidad operativa, el valor estratégico de la fragata radica en su nivel de integración tecnológica y en su interoperabilidad con fuerzas aliadas. La PES estará debidamente preparada para operar con estándares compatibles con la OTAN, lo que facilitará la participación de Colombia en ejercicios y operaciones conjuntas.