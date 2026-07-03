Oficial | El Gobierno de Petro embargará y dejará sin validez los documentos de identidad de las personas que incumplan esta norma. (Representación creada con IA)

Oficial y confirmado| Colombia prohíbe el ingreso y la salida del país a ciudadanos y extranjeros que no completaron este trámite en su pasaporte

Si tramitaste tu cédula —la amarilla con hologramas, la cédula digital o la tarjeta de identidad de tu hijo— y todavía no pasaste a recogerla, ojo: la Registraduría Nacional del Estado Civil destruye de forma periódica los documentos de identidad que nadie reclama. No es un castigo nuevo ni una medida del Gobierno nacional: la Registraduría es un órgano autónomo y el procedimiento existe desde 2018.

El punto clave es el plazo. Tienes un año, contado desde que el documento queda listo, para reclamarlo. Si dejas pasar ese tiempo, el documento vuelve a las oficinas centrales y se destruye, y te toca rehacer el trámite de cero, algo crítico si lo necesitas para votar o para cualquier gestión ante el Estado.

Qué dice la Resolución 11630 de 2018 sobre la destrucción

La norma que ordena este proceso es la Resolución 11630 del 8 de agosto de 2018, con la que la Registraduría adoptó el procedimiento administrativo para destruir tarjetas de identidad vencidas y cédulas no reclamadas. Su artículo segundo es claro: el titular tiene un plazo máximo de un año, desde la fecha de producción, para reclamar el documento antes de iniciar cualquier otro trámite. La regla también cobija a los colombianos en el exterior que gestionan su documento en los consulados.

La Registraduría Nacional del Estado Civil destruye de forma periódica los documentos de identidad que nadie reclama. (Representación creada con IA) ChatGPT

Según la Registraduría, la medida responde a una razón práctica: almacenar y custodiar millones de documentos sin reclamar implica riesgos administrativos y civiles. Estos son los plazos que debes tener presentes:

Cédula de ciudadanía: un año desde la fecha de producción.

Tarjeta de identidad: hasta su fecha de vencimiento.

Vencido el plazo: el documento se devuelve a las oficinas centrales y se destruye.

Bogotá: más de 63.000 documentos en riesgo de destrucción

El caso más reciente está en la capital. En abril de 2026, la Registraduría advirtió que cerca de 63.638 documentos de identidad en Bogotá estaban en riesgo de ser destruidos por no haber sido reclamados dentro del plazo. De ese total, más de 44.000 eran cédulas y unas 19.000, tarjetas de identidad, varias necesarias para las recientes elecciones.

La acumulación afecta a las 29 sedes de la ciudad, con mayor concentración en Suba, Kennedy, Usaquén, Ciudad Bolívar y Bosa. La entidad insistió en que el documento físico es indispensable: a diferencia del pasaporte, la cédula no se reemplaza con una contraseña ni con una fotocopia para la mayoría de gestiones, y es el único documento válido para sufragar.

Cómo saber si tu documento está listo para reclamar

Para no perderlo, ingresa al portal www.registraduria.gov.co, busca la opción “¿Está listo mi documento de identidad?” y digita tu número. Si aparece disponible, acude personalmente a la sede donde hiciste el trámite: la entrega exige autenticación biométrica del titular, y solo de forma excepcional un tercero puede reclamarlo con poder autenticado ante notario. La tarjeta de identidad puede recogerla el titular o sus padres presentando la cédula.

Y si ya pasó el año y el documento fue destruido, no te quedas sin identidad: debes solicitar un duplicado y pagar de nuevo la tarifa vigente, que está publicada en la sección de tarifas del mismo portal.