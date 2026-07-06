Oficial | El Gobierno cambia la jornada laboral y reduce las horas de trabajo desde este mes

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A partir del 15 de julio de 2026, entrará en vigencia una nueva reducción de la jornada laboral en Colombia. Desde esa fecha, el límite máximo pasará de 44 a 42 horas semanales , culminando así el cronograma establecido por la Ley 2101 de 2021.

La medida deberá ser aplicada por todas las empresas del país y no implicará disminuciones en el salario, las prestaciones sociales ni en los derechos laborales de los trabajadores. Según el Gobierno, el objetivo es promover un mejor equilibrio entre la vida personal y el trabajo, además de fortalecer la productividad.

¿Cómo cambia la jornada laboral desde julio?

Con la entrada en vigor de la nueva etapa de la ley, la jornada ordinaria máxima quedará fijada en 42 horas semanales, dos menos que las 44 horas que comenzaron a regir en julio de 2025.

Se trata del último paso del proceso de reducción gradual impulsado por la Ley 2101 de 2021, que estableció una disminución progresiva de la jornada laboral sin modificar la remuneración de los empleados.

Desde el 15 de julio, todas las compañías, sin importar su tamaño o actividad económica, deberán reorganizar los horarios de trabajo para ajustarse al nuevo límite legal.

¿Qué establece la Ley 2101 de 2021?

La norma dispuso reducir la jornada laboral en Colombia de 48 a 42 horas semanales de manera escalonada durante cuatro años.

El proceso comenzó en 2023 y finalizará este mes con la implementación definitiva del nuevo límite horario.

Oficial | El Gobierno cambia la jornada laboral y reduce las horas de trabajo desde este mes (Fuente: Shutterstock) Shutterstock

La legislación también aclara que el tiempo destinado al almuerzo no hace parte de la jornada efectiva de trabajo y establece que el Ministerio del Trabajo será la entidad encargada de verificar el cumplimiento de la norma y aplicar las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento.

¿Se reducirá el salario de los trabajadores?

El Gobierno reiteró que la disminución de la jornada laboral no afectará el salario, las prestaciones sociales ni los demás derechos adquiridos por los trabajadores.

Esto significa que los empleados trabajarán menos horas por semana, pero seguirán recibiendo la misma remuneración y mantendrán intactos los beneficios establecidos por la legislación laboral.

¿Qué beneficios busca la reducción de la jornada laboral?

El Ejecutivo sostiene que la medida pretende mejorar la calidad de vida de los trabajadores, facilitar la conciliación entre el empleo y la vida familiar y contribuir a disminuir los niveles de estrés y agotamiento.

Además, considera que jornadas más cortas pueden favorecer la productividad y generar entornos laborales más eficientes.

Sin embargo, algunos sectores empresariales advierten que la reducción de horas representará un reto para actividades como el comercio, la industria y los servicios, donde será necesario reorganizar turnos o, en algunos casos, ampliar las plantas de personal para mantener la operación.

Con la entrada en vigor de este cambio, Colombia completará la implementación de una de las principales reformas laborales aprobadas en los últimos años, alineándose con la tendencia internacional de reducir las jornadas de trabajo sin afectar los ingresos de los empleados.