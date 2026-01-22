La medida impactará a millones de trabajadores formales en Colombia (Fuente: archivo).

El Gobierno colombiano oficializó la reducción definitiva de la jornada laboral a 42 horas semanales, una decisión que empezará a regir desde el miércoles 15 de julio de 2026 y que obliga a todas las empresas del país a reorganizar sus horarios sin afectar salarios, prestaciones ni derechos adquiridos.

Con este decreto, Colombia completa la última fase de implementación de la Ley 2101 de 2021, una norma que transformó el esquema laboral tradicional al reducir progresivamente el tiempo de trabajo semanal, con el objetivo de mejorar la calidad de vida, la productividad y el bienestar de los empleados.

Desde esa fecha, ningún trabajador podrá ser obligado a cumplir más de 42 horas a la semana, salvo las excepciones legales ya establecidas en sectores específicos.

¿Desde cuándo rige la jornada laboral de 42 horas?

La nueva jornada laboral entrará en vigencia de forma obligatoria a partir del 15 de julio de 2026 en todo el territorio nacional. Esto aplica para empresas públicas y privadas, sin importar su tamaño, sector o tipo de contrato.

El Ministerio del Trabajo será la entidad encargada de vigilar el cumplimiento del nuevo límite legal y podrá imponer sanciones económicas a las compañías que no ajusten sus turnos o sigan exigiendo jornadas superiores.

¿Cómo quedará la jornada laboral diaria con la reducción?

Aunque la ley fija el tope semanal en 42 horas, la distribución diaria dependerá de cada empresa. En la práctica, muchas organizaciones están proyectando esquemas como:

8 horas diarias de lunes a viernes, con salida más temprano uno de los días.

Jornadas de 7 horas diarias si se trabaja seis días a la semana.

Modelos híbridos con menos horas los viernes o sábados.

Lo clave es que el total semanal no supere el nuevo límite legal.

¿Qué pasará con la hora del almuerzo?

Uno de los puntos que más dudas genera es el tiempo de almuerzo. La ley es clara: la hora de almuerzo no hace parte de la jornada laboral, por lo que no se cuenta dentro de las 42 horas semanales.

Es decir, si un trabajador cumple una jornada de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. con una hora de almuerzo, solo se contabilizan 8 horas efectivas de trabajo.

Este aspecto no cambia con la nueva reducción: el tiempo destinado a comer sigue siendo un espacio de descanso y no remunerado como tiempo laboral.

¿Qué dice exactamente la Ley 2101 de 2021?

La Ley 2101 estableció una reducción gradual de la jornada laboral en Colombia, pasando de 48 horas semanales a 42, sin afectar el salario ni las prestaciones sociales.

El proceso se implementó así:

2023: baja a 47 horas.

2024: baja a 46 horas.

2025: baja a 44 horas.

2026: baja definitiva a 42 horas.

La norma prohíbe compensar la reducción con recortes salariales y obliga a mantener las mismas condiciones contractuales.

¿A quiénes aplica la reducción de la jornada laboral?

La medida aplica principalmente a:

Trabajadores con contrato laboral formal.

Empleados del sector privado.

Funcionarios públicos regidos por el Código Sustantivo del Trabajo.

Quedan por fuera algunos regímenes especiales, como fuerzas militares, policía, cargos de dirección y confianza, o trabajos con horarios especiales ya regulados por otras normas.