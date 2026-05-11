Este lunes, 11 de mayo de 2026, la cotización delreal llegó a 766.0565 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,44%. En el mercado del Real, la cotización mostró un aumento semanal de 1.58% y un avance anual de 3.81%, lo que sugiere una tendencia positiva reciente. En los últimos 10 días, el Real registró 5 alzas, 3 caídas y 2 jornadas estables, con marcada alternancia y un leve sesgo de apreciación; tras un breve impulso a mitad del periodo, se estabilizó, retrocedió y cerró con avance. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 8.08%, es menor que la volatilidad anual del 14.90%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Real muestra una tendencia positiva en comparación con días anteriores. Esto indica un fortalecimiento de la moneda en el mercado. El costo de comprar 100 reales en Colombia, a 766.0565451871221 pesos colombianos por unidad, es de 76605.65451871221 pesos colombianos; comprar 200 reales cuesta 153211.30903742442 pesos colombianos y 500 reales cuestan 383028.27259356105 pesos colombianos.