El Gobierno de Colombia, a través de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), define reglas específicas sobre las obligaciones tributarias y las sanciones por no cumplirlas en los plazos establecidos. Cada año, los contribuyentes deben realizar trámites obligatorios para reportar su actividad económica y sus recursos financieros. En caso de incumplimiento, los responsables pueden enfrentar consecuencias graves, como el embargo de bienes y la inmovilización de cuentas bancarias. Si bien estas medidas no se aplican de forma inmediata, constituyen una posibilidad real. La iniciativa no solo contempla la retención de recursos en cuentas, también se ejecutan medidas preventivas sobre propiedades, la publicación en el Listado de Deudores Morosos y posibles procesos judiciales. A través del programa “Al día con la DIAN, le cumplo al país”, la entidad logró bloquear 4710 cuentas pertenecientes a más de 8000 contribuyentes desde comienzos del 2025, quienes mantenían una deuda que superaba los 1,2 mil millones de pesos. No obstante, esa cifra inicial solo representó el inicio de un operativo más amplio. Desde comienzos de 2025, la institución informó que dentro de esas jornadas hubieron: Las sanciones aplicadas a los ciudadanos en la lista oficial incluyen la suspensión de sus cuentas bancarias, sin posibilidad de realizar retiros, transferencias o pagos; el bloqueo de tarjetas de crédito; y la retención de saldos disponibles cuando las deudas exceden los límites establecidos por la normativa colombiana. La lista de morosos publicada por la DIAN incluye tanto personas naturales como jurídicas con procesos tributarios abiertos o con deudas pendientes de pago desde hace más de seis meses. Además, se agregaron contribuyentes que omitieron la presentación de declaraciones pese a las notificaciones oficiales enviadas durante el año. Entre los perfiles más afectados se encuentran: Los nombres de los contribuyentes embargados pueden ser consultados directamente a través del portal oficial de la DIAN, en la sección de procesos administrativos de cobro. La suspensión de productos financieros no se aplica de manera arbitraria, sino que responde a situaciones específicas en las que los contribuyentes han incumplido de forma reiterada. Entre las razones se encuentran: Obligaciones tributarias pendientes con la DIAN.Procesos legales derivados de incumplimiento financiero.Falta de pago en préstamos o créditos hipotecarios.Inactividad prolongada en cuentas bancarias sin justificación válida. Esta medida busca prevenir la evasión fiscal y promover una mayor disciplina en el cumplimiento de las obligaciones financieras. Para confirmar si alguien figura en la lista de morosos, se puede: El Gobierno explicó que el objetivo principal es cerrar el cerco financiero sobre los evasores y fortalecer la cultura tributaria en Colombia. Según la entidad, la evasión de impuestos genera pérdidas millonarias que afectan la inversión pública y los programas sociales del Estado. Las principales causas que justifican los embargos son: La suspensión de productos financieros forma parte de un plan integral de la DIAN para depurar el sistema y garantizar la transparencia en las operaciones económicas. Una de las alternativas más efectivas para impedir un embargo es solicitar una facilidad de pago ante la DIAN, que permite a los ciudadanos cancelar las obligaciones fiscales en cuotas. El trámite es gratuito y no requiere intermediarios. En caso de aprobarse, el plazo máximo concedido es de cinco años. La petición debe enviarse por medio de los buzones electrónicos de la institución o en una de las ventanillas de correspondencia autorizadas. En el trámite se debe anexar: