El Gobierno confirmó que no habrá modificaciones ni cancelaciones sobre el feriado del 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, una de las celebraciones más tradicionales del país. La fecha, que este año vuelve a coincidir con un lunes, garantiza un puente festivo de tres días que marcará el inicio de la temporada navideña y el cierre del calendario laboral y escolar.

El anuncio despeja rumores sobre posibles ajustes y mantiene firme uno de los descansos más esperados por los sectores turismo, comercio y transporte, que cada año registran un repunte significativo en ventas y movilización durante este puente.

¿Cuál es el próximo festivo en Colombia después del 17 de noviembre?

Tras el receso del lunes 17 de noviembre —correspondiente a la conmemoración de la Independencia de Cartagena—, el siguiente feriado oficial será el lunes 8 de diciembre.

Al caer naturalmente en lunes, no aplica traslado por Ley Emiliani, por lo que el puente se mantiene del 6 al 8 de diciembre, uno de los últimos fines de semana largos del año.

El 8 de diciembre se mantiene como festivo: Colombia confirma puente clave de fin de año.
¿Por qué el 8 de diciembre es un puente tan importante para los colombianos?

El Día de la Inmaculada Concepción es una de las fechas con mayor arraigo cultural y religioso del país. Además de ser el punto de partida de las actividades decembrinas, este feriado marca un movimiento nacional hacia destinos turísticos tradicionales como el Eje Cafetero, Antioquia, Boyacá y la Costa Caribe.

Hoteles, aerolíneas y transporte intermunicipal ya registran incrementos en reservas y consultas, pues para muchas familias es la última oportunidad de programar una escapada antes de Navidad.

¿Cómo queda el calendario de festivos para cerrar el año 2025 en Colombia?

El año finalizará con dos fechas que concentran la atención de trabajadores y viajeros:

  • Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción (con puente festivo XL).
  • Jueves 25 de diciembre: Navidad (sin puente, pero con descanso nacional obligatorio).

Este panorama deja a diciembre con un único fin de semana largo, suficiente para dinamizar el comercio, impulsar destinos turísticos y dar un respiro antes del receso de fin de año.

¿Cuál es el próximo puente después del 8 de diciembre?

Aunque el 25 de diciembre es el último feriado del año, al caer en jueves no generará puente festivo. Sin embargo, muchas empresas suelen flexibilizar turnos y horarios en la última semana del mes, mientras que las instituciones educativas ya estarán en su periodo de vacaciones oficiales.