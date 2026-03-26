El Gobierno de los Estados Unidos ha implementado medidas más estrictas en los controles fronterizos. Sin embargo, se ha establecido una autorización que permite a ciertos ciudadanos extranjeros viajar por motivos turísticos, de negocios o en tránsito, siempre que la duración de su estancia sea breve. Los individuos que cumplan con los criterios del Visa Waiver Program (VWP) tienen la posibilidad de ingresar sin necesidad de visa, utilizando la ESTA (Electronic System for Travel Authorization). Es importante señalar que la ESTA no sustituye al pasaporte; se requiere un pasaporte electrónico (e-Passport) vigente del país que forma parte del VWP. Asimismo, no reemplaza la Real ID, la cual no es aplicable a viajes internacionales. La ESTA es la autorización previa obligatoria para ciudadanos de países que integran el VWP que ingresen a EE. UU. por aire, mar o tierra (sí, también en frontera terrestre desde 2022). Permite estadías de hasta 90 días por turismo, negocios o tránsito. La aprobación de la ESTA no garantiza la admisión: la decisión final la toma el oficial de CBP en el punto de entrada. Los ciudadanos de naciones que están incluidas en el VWP pueden realizar lo siguiente: Desde 2022, se requiere la ESTA para quienes ingresan por frontera terrestre, además de aire y mar. Esta autorización se vincula al pasaporte electrónico (e-Passport) del viajero y, generalmente, posee validez de hasta 2 años (o hasta que expire el pasaporte), permitiendo múltiples entradas de hasta 90 días cada una, siempre que se cumplan las condiciones del programa. La ESTA (Electronic System for Travel Authorization) es la autorización electrónica que permite viajar sin visa a Estados Unidos bajo el Visa Waiver Program (VWP). Esta aplica a ciudadanos de países participantes que realicen visitas breves por turismo, negocios o tránsito. Se trata de un permiso previo al viaje: se gestiona en línea y, si es aprobado, habilita el embarque; la admisión final siempre es determinada por CBP al llegar al punto de entrada.