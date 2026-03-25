Investigadores especializados en arqueología europea han logrado identificar un depósito antiguo de piezas de oro en una zona rural de Pilsen, en la República Checa. El conjunto incluía monedas y pequeños lingotes que permanecieron ocultos bajo tierra durante siglos, localizados gracias al trabajo de exploración y análisis del terreno realizado por el equipo. Las autoridades culturales han destacado que la colección posee un alto valor histórico, no solo por su antigüedad, sino también por el excelente estado de conservación que permitirá profundizar en el conocimiento de las sociedades que habitaron Europa Central. De acuerdo con el Museo y Galería del Norte de Pilsen, el material recuperado representa una evidencia valiosa sobre la presencia celta en la región. Los expertos del Instituto Arqueológico de la Academia Checa de Ciencias explicaron que las próximas evaluaciones, basadas en pruebas isotópicas, permitirán determinar si el metal proviene de depósitos cercanos o si fue trasladado desde zonas remotas mediante antiguos circuitos de comercio. El piezas halladas podrían haber llegado allí como parte de intercambios comerciales o haber sido enterradas deliberadamente con fines ceremoniales. Durante las intervenciones también se recuperaron restos de un caballo y diversas herramientas de metal, elementos que sugieren que el sitio habría cumplido funciones rituales o relacionado con prácticas de trueque antiguas. El hallazgo comenzó a tomar forma mucho antes de que se volviera noticia. En 2021, un buscador aficionado que recorría la zona con un detector de metales identificó un fragmento de una antigua moneda datada en el siglo II a.C. Ese indicio inicial llevó a que el terreno, un espacio agrícola activo, fuera sometido a excavaciones controladas, ajustadas a los tiempos de siembra y cosecha. El director del MGSP, Pavel Kodera, afirmó que el yacimiento “posee una notable cantidad de objetos metálicos pequeños, pero excepcionales, predominantemente monedas, aunque también se encontraron lingotes, escamas de oro en bruto, pendientes y fragmentos de pulseras”. Este descubrimiento resalta la importancia del sitio arqueológico y su potencial para ofrecer valiosa información sobre la historia y la cultura de la región.