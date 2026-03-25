El Ministerio de Transporte ha comunicado de manera oficial que el antiguo Puente Pumarejo, reconocido como uno de los más emblemáticos y antiguos del país, será demolido a partir del año 2026. Este proceso se llevará a cabo de forma gradual y es parte de un plan de intervención integral en la infraestructura del Caribe colombiano. Este anuncio marca un hito significativo en la modernización de las vías del país, buscando mejorar la conectividad y la seguridad en la región. La demolición del puente es un paso crucial dentro de un proyecto más amplio que tiene como objetivo revitalizar la infraestructura de transporte en el Caribe. Durante su visita a Barranquilla, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, afirmó que la decisión fue adoptada tras la realización de estudios técnicos que confirmaron el deterioro estructural del puente y la imperiosa necesidad de avanzar hacia una nueva obra. “Es una estructura histórica, pero ya cumplió su ciclo. Necesitamos garantizar la seguridad y la navegabilidad del río Magdalena”, expresó la funcionaria. Según se informó, la deconstrucción del viejo Pumarejo tomará cerca de cinco años y se prevé una inversión aproximada de $146 mil millones, recursos que provendrán del presupuesto nacional y de vigencias futuras. El nuevo diseño —que actualmente se halla en fase de licitación— incorporará, además, elementos paisajísticos y áreas turísticas, con el objetivo de maximizar la ubicación estratégica de la estructura como acceso a Barranquilla. “Aspiramos a un puente que se erija como símbolo de innovación para la región Caribe, con espacios destinados a peatones, ciclistas y miradores que conecten a la comunidad con el río”, manifestó Rojas. El reemplazo del antiguo puente no se limitará a una simple reconstrucción. Según la ministra, el Gobierno está desarrollando un proyecto de ingeniería sin precedentes en el país, que contará con un diseño moderno, sostenible y adaptado a las nuevas dinámicas de transporte fluvial y terrestre. En 2019, el nuevo puente Pumarejo fue inaugurado como reemplazo, aunque el antiguo no fue demolido, permaneciendo en desuso y bajo vigilancia limitada. Actualmente, tras diversas advertencias de Invías y del Ministerio de Transporte, el Gobierno ha decidido su retiro definitivo. El Puente Pumarejo original, inaugurado en 1974, fue durante décadas la principal vía de conexión sobre el río Magdalena. No obstante, el paso del tiempo, la exposición a la humedad y el incremento del tráfico pesado ocasionaron un desgaste acelerado en su estructura. “Se trata de un proceso técnico, controlado y ambientalmente responsable. No es una demolición explosiva, sino una deconstrucción progresiva para evitar impactos sobre el río y la fauna”, explicó la ministra. Durante la misma visita a Barranquilla, Rojas también se refirió al estado crítico del aeropuerto Ernesto Cortissoz, asegurando que la terminal aérea presenta signos visibles de abandono y deficiencias en su mantenimiento. El nuevo director de la Aerocivil, José Pinto Rodríguez, reportó problemas en la torre de control, zonas de embarque y sistemas eléctricos, luego de la finalización del contrato con la concesión privada que administraba el aeropuerto. “El mal estado en que quedó el Cortissoz refleja una gestión privada deficiente. Ahora el Estado retomará el control total para recuperar su funcionalidad”, dijo Rojas. Y señaló: “El aeropuerto no puede seguir operando en las condiciones actuales. La Aeronáutica Civil está adelantando un inventario técnico para priorizar las reparaciones más urgentes”. La ministra Rojas concluyó: “Barranquilla merece puentes y aeropuertos a la altura de su gente. Esta es una apuesta por la seguridad, la conectividad y la transformación regional”. Paralelamente, el Gobierno anticipa que los progresos en el aeropuerto Ernesto Cortissoz se harán evidentes antes de que finalice el año. Ambos proyectos, según el Ministerio, representarán una nueva fase de inversión pública en la región del Caribe. La ministra confirmó que en las próximas semanas se llevará a cabo una visita técnica con expertos de Invías y la ANI para definir el cronograma definitivo de la demolición del Pumarejo.