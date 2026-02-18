La administración estadounidense dio luz verde a un ambicioso plan de infraestructura militar en América Latina que contempla la creación de una nueva instalación naval. La iniciativa, revelada a partir de registros oficiales citados por la prensa internacional, prevé un desembolso que supera los 1.000 millones de dólares, convirtiéndose en una de las inversiones estratégicas más relevantes de la región en los últimos años. Según la información difundida, el proyecto se inscribe dentro de una hoja de ruta de cooperación en materia de defensa y apunta a fortalecer las capacidades de logística y control marítimo. La obra tendrá efectos directos sobre la modernización de puertos clave y ampliará el alcance operativo en el océano Pacífico, reforzando la presencia y la coordinación regional. Este desarrollo reforzaría el posicionamiento de Perú como un aliado central dentro de la agenda de seguridad y proyección regional de Estados Unidos en Sudamérica. El contexto está atravesado por la actualización de la infraestructura portuaria y el dinamismo del comercio marítimo, factores que elevan el peso estratégico del país en las rutas del Pacífico. La aprobación más reciente incluye el levantamiento de una instalación naval en el Callao, uno de los enclaves portuarios más importantes del territorio peruano. La luz verde al proyecto llegó tras una comunicación oficial del Departamento de Estado al Congreso estadounidense, en la que se subrayó la relevancia estratégica del entendimiento alcanzado. De acuerdo con los datos oficiales conocidos hasta el momento, el desembolso previsto rondará los US$1.500 millones, destinados a la construcción y modernización de infraestructura naval estratégica. La iniciativa apunta a potenciar la capacidad operativa y logística, con instalaciones adaptadas a las nuevas demandas de defensa y control marítimo. El programa también contempla el desarrollo de muelles especializados de uso militar, una medida que permitiría reordenar el espacio portuario existente. Gracias a esta reorganización, se liberarían alrededor de 80 hectáreas, que quedarían disponibles para la ampliación del puerto comercial del Callao y el crecimiento de la actividad económica vinculada al comercio exterior. Uno de los puntos señalados es que parte del equipamiento estadounidense quedará ubicado a menos de 80 kilómetros del megapuerto chino de Chancay, una obra clave para el comercio regional que se encuentra en plena expansión. Desde Washington se aclaró que la provisión de servicios y tecnología para esta base no alterará el equilibrio militar en la región, y que el objetivo principal es fortalecer las capacidades logísticas y defensivas de un aliado estratégico. Además, el Gobierno estadounidense considera esta iniciativa como parte de sus objetivos de política exterior y del respaldo a países socios con una ubicación clave sobre el Pacífico. La ejecución del proyecto se realizará bajo la modalidad de acuerdo gobierno a gobierno, un esquema que permitiría una coordinación directa entre ambas administraciones. Está prevista la participación de una delegación de hasta 20 expertos estadounidenses, encargados de brindar asesoramiento técnico y supervisar el desarrollo de las obras.