Brasil dio un golpe de autoridad en el mapa de los grandes monumentos al inaugurar una estatua monumental dedicada a la Virgen María, una obra que alcanza los 54 metros de altura y que ya se posiciona como la imagen mariana más alta de América Latina.

El monumento, ubicado en el estado de Ceará, se levanta como una nueva referencia religiosa y turística, y representa una inversión histórica para el país.

La inauguración en la ciudad de Crato convocó a miles de fieles, visitantes y autoridades regionales que acompañaron la ceremonia oficial, que incluyó misa campal, actividades culturales y recorridos guiados.

Para el noreste brasileño, la estatua ya es considerada un punto clave en el desarrollo del turismo religioso, un sector que mueve millones y dinamiza buena parte de la economía local.

¿Dónde queda la estatua de la Virgen María más alta de América Latina?

La gigantesca escultura se encuentra en Crato, una ciudad del interior de Ceará conocida por su tradición espiritual y por ser uno de los polos de peregrinación más importantes del noreste de Brasil. La región del Cariri, donde está ubicada, ya recibía miles de visitantes anuales, pero las autoridades proyectan un crecimiento mucho mayor con la apertura del nuevo monumento.

La obra, dedicada a la Virgen María, ya mueve multitudes y proyecta un boom turístico sin precedentes.

Además de su dimensión religiosa, el Gobierno local señala que la obra impulsa el comercio, fortalece los emprendimientos turísticos y crea nuevas oportunidades para las familias que viven del sector. La apuesta es convertir a Crato en un destino estratégico dentro de los circuitos de turismo espiritual en América del Sur.

¿Qué tan alta es la nueva estatua y por qué supera al Cristo Redentor?

Con 54 metros, la estatua dedicada a la Virgen María supera ampliamente los 38 metros del Cristo Redentor de Río de Janeiro, uno de los símbolos más reconocidos del país y del continente.

La obra fue creada por el escultor brasileño Ranilson Viana, quien también supervisó el desmontaje de una figura anterior de 45 metros levantada en 2014.

La nueva escultura no solo destaca por su tamaño, sino por la complejidad técnica y el nivel de detalle que exigió su construcción. Viana, uno de los artistas más influyentes del arte sacro brasileño, explicó que este proyecto busca fortalecer la fe y generar un espacio de peregrinación de impacto internacional.

¿Quién creó la estatua y cuál fue su inspiración?

El escultor Ranilson Viana se ha convertido en referencia del arte religioso en Brasil. Su vínculo con la devoción mariana, según ha contado, nació desde su infancia y se profundizó tras atravesar situaciones personales difíciles, lo que lo llevó a encontrar en el arte una misión espiritual.

El artista ya trabaja en un proyecto aún más ambicioso: un monumento dedicado a Santa Ana, de 57 metros de altura, que se está construyendo en Petrolina, su ciudad natal. De concretarse, se convertiría en la figura religiosa más alta de todo Brasil.

¿Cuáles son los monumentos más altos del mundo actualmente?

La estatua brasileña no entra en el ranking mundial de los más altos, pero sí se convierte en la imagen mariana más grande del continente. En la lista global destacan: