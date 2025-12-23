Adiós la licencia de conducir en Colombia: estas personas tendrán que renovar su permiso en 2026 (Fuente: archivo).

La licencia de conducción en Colombia es un requisito indispensable para transitar por las vías del país y su validez está regulada por normas que buscan garantizar la seguridad vial. Mantener el documento al día certifica que el conductor conserva las condiciones físicas, mentales y técnicas necesarias para manejar.

De cara a 2026, miles de ciudadanos deberán adelantar la renovación de la licencia de conducir, ya sea por la fecha de expedición, la edad del titular o el tipo de servicio que presta. Las autoridades de tránsito insisten en revisar con anticipación el vencimiento, ya que conducir con la licencia caducada expone a multas, inmovilización del vehículo y dificultades con las aseguradoras en caso de accidente.

Conductores particulares que deberán renovar en 2026

En el caso de los vehículos de uso personal, la vigencia del documento cambia según la edad del conductor. Quienes tienen entre 18 y 59 años cuentan con licencias válidas por una década, por lo que los expedidos en 2016 deberán actualizarse obligatoriamente en 2026 para seguir vigentes.

La renovación de la licencia de conducir en Colombia depende de la edad del portante (Fuente: archivo).

Para los conductores entre 60 y 79 años, la norma establece una duración de cinco años. Esto implica que aquellos que renovaron o sacaron su licencia en 2021 tendrán que repetir el trámite el próximo año. En el grupo de 80 años o más, la renovación es anual, por lo que todos deberán cumplir con este requisito en 2026, incluso si ya lo hicieron recientemente.

Reglas más estrictas para el servicio público

Quienes trabajan en el transporte público enfrentan exigencias mayores debido a la responsabilidad que implica movilizar pasajeros o carga. Los conductores menores de 65 años deben renovar su licencia cada tres años, lo que obliga a realizar el proceso en 2026 si la última expedición fue en 2023.

Para los mayores de 65 años, la actualización es anual y sin excepciones. Así lo recordó el Ministerio de Transporte al señalar que “Todos los conductores de servicio público mayores de 65 años deberán renovar su licencia de conducción anualmente, demostrando su aptitud mediante certificación competente e idónea”, según lo dispuesto en la Ley 769 de 2002 y sus modificaciones.

Exámenes médicos y control del RUNT

El trámite de renovación está condicionado a la aprobación de un certificado médico, el cual es validado de forma automática por el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). Si el examen no está vigente o no fue cargado correctamente en el sistema, la solicitud es rechazada y la licencia queda suspendida hasta cumplir el requisito.

Los que usen vehículos de manera profesional tienen plazos menores para renovar licencias (Fuente: archivo).

Las evaluaciones incluyen pruebas de visión, audición, coordinación motriz, tiempos de reacción y percepción de colores. Estas exigencias también aplican para quienes buscan recategorizar su permiso, garantizando que todos los conductores que circulan en Colombia cumplan con los estándares de aptitud definidos por las autoridades de tránsito.