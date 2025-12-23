La Fontana di Trevi dejará de ser gratis para los turistas: desde esta fecha habrá que pagar para visitarla. (Imagen: archivo)

La ciudad de Roma analiza un cambio histórico en uno de sus principales íconos turísticos. La Fontana di Trevi, uno de los monumentos más visitados del mundo, podría dejar de tener acceso gratuito para los turistas a partir del 7 de enero de 2026, según una propuesta que evalúa el Ayuntamiento.

En los últimos años, el aumento sostenido del turismo ha llevado a las autoridades locales a discutir nuevas medidas para ordenar el flujo de visitantes y proteger el patrimonio histórico de la capital italiana.

¿Cuánto costaría entrar a la Fontana di Trevi en 2026 y a quiénes se aplicaría?

La iniciativa contempla el cobro de una tarifa de 2 euros por persona, que se aplicaría exclusivamente a los turistas. Los residentes de Roma podrían seguir ingresando sin costo, con un sistema de control diferenciado.

La Fontana di Trevi dejará de ser gratis para los turistas: desde esta fecha habrá que pagar para visitarla. (Imagen: archivo)

El pago se realizaría mediante tarjeta de crédito o medios electrónicos, con accesos separados para visitantes y ciudadanos locales, una logística similar a la implementada en otros puntos turísticos de la ciudad.

Por qué Roma evalúa cobrar entrada a uno de sus monumentos más visitados

El objetivo principal de la medida es mejorar la experiencia de los visitantes y reducir la congestión en la plaza donde se encuentra la fuente. Desde 2024, el acceso ya cuenta con un límite de aforo simultáneo, lo que marcó un antecedente en la gestión del sitio.

Las autoridades de turismo de Roma señalaron que la recaudación permitiría financiar tareas de mantenimiento, conservación y ordenamiento turístico, sin afectar el valor cultural del monumento barroco.

La Fontana di Trevi dejará de ser gratis para los turistas: desde esta fecha habrá que pagar para visitarla. (Imagen: Shutterstock)

Cuánto dinero podría recaudar la ciudad con esta medida

De implementarse el cobro, el municipio estima una recaudación anual de hasta 20 millones de euros, recursos que serían destinados a fortalecer la infraestructura turística y a preservar espacios históricos de alta demanda.

Esta discusión se enmarca en una estrategia más amplia para regular el turismo masivo y garantizar la sostenibilidad de los sitios patrimoniales.