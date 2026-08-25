El apoyo tendrá una duración inicial de tres meses.

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El presidente Abelardo De La Espriella anunció que las familias damnificadas por el terremoto que afectó a Buenaventura recibirán un apoyo económico de $1.050.000 mensuales durante tres meses. La entrega comenzará el miércoles 26 de agosto de 2026 y, de acuerdo con la Presidencia, cada hogar beneficiario podrá recibir $3.150.000 en total.

La medida está dirigida a los hogares afectados por el sismo del pasado 10 de agosto y hace parte de las acciones anunciadas por el Gobierno Nacional para pasar de la atención de la emergencia a la reconstrucción de las zonas golpeadas.

¿Desde cuándo se entregará el subsidio de $1.050.000?

La entrega del apoyo económico está programada para comenzar el 26 de agosto de 2026, según el anuncio realizado por el mandatario durante su visita a Buenaventura.

El dinero será gestionado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y llegará directamente a la persona que figure como cabeza del hogar beneficiario, mediante un operador logístico o una entidad bancaria.

Por ahora, el Gobierno estableció una duración inicial de tres meses para este apoyo.

Abelardo De La Espriella repartirá más de 900.000 pesos a familias: desde cuándo y listado completo de beneficiarios. Edición propia (EFE)

¿Cuánto dinero recibirá cada familia damnificada por el terremoto?

El monto anunciado para los hogares damnificados de Buenaventura será de $1.050.000 por mes.

De esta manera, si se mantienen los tres pagos anunciados, la cuenta queda así:

Primer mes: $1.050.000.

Segundo mes: $1.050.000.

Tercer mes: $1.050.000.

Total por familia: $3.150.000.

La Presidencia confirmó que se trata de un apoyo económico directo para las familias que fueron identificadas como damnificadas y que cumplen con las condiciones establecidas para acceder a la ayuda.

¿Quiénes son los beneficiarios del subsidio de $1.050.000?

El subsidio no corresponde a una convocatoria abierta para todos los colombianos. Está destinado a las familias damnificadas por el terremoto en Buenaventura que hayan sido registradas y censadas previamente.

Uno de los requisitos señalados por el Gobierno es que el beneficiario aparezca inscrito en el Registro Único de Damnificados. Además, para reclamar el dinero deberá presentar su documento de identidad, de acuerdo con la información entregada por el presidente.

Por esa razón, el listado de beneficiarios no corresponde a una lista general de personas que puedan inscribirse ahora para recibir el subsidio. La ayuda se dirige a los hogares que fueron identificados dentro del proceso oficial de atención de la emergencia.

¿Cómo se podrá reclamar el subsidio para damnificados en Buenaventura?

El Gobierno indicó que la entrega se realizará a través de un operador logístico o una entidad bancaria. La persona que aparezca como cabeza del hogar será quien reciba directamente el apoyo económico.

Para acceder al pago será fundamental que el hogar esté incluido previamente en el registro correspondiente como familia damnificada. Por ello, las personas afectadas deben estar atentas a las comunicaciones oficiales de la UNGRD y de las autoridades locales.

También es importante evitar entregar dinero o información personal a terceros que prometan incluir a una familia en el listado de beneficiarios.

¿Qué pasó con las viviendas afectadas por el terremoto en Buenaventura?

El subsidio económico forma parte de un paquete de medidas más amplio para atender a las familias afectadas por el terremoto.

Según el reporte presentado durante la visita presidencial, en Buenaventura hubo casi 9.200 viviendas averiadas y 954 destruidas, además de afectaciones en centros de salud y establecimientos educativos.

El Gobierno también informó sobre la llegada de materiales de construcción y el inicio de las acciones para reparar o reconstruir las viviendas afectadas.

A esto se sumaron donaciones del sector privado. La Presidencia informó que fueron entregadas 51 casas tipo para familias de Buenaventura afectadas por el terremoto, mientras avanzan otras iniciativas de reconstrucción.