El importante anuncio de Bogotá sobre la Línea 1 del Metro: cambian los recorridos y los tiempos entre estaciones.

El Distrito confirmó avances que modificarán la forma en que miles de ciudadanos se desplazarán por la capital.

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La Alcaldía de Bogotá confirmó nuevos avances en la construcción de la Línea 1 del Metro que permitirán reducir significativamente los tiempos de viaje entre el sur y el norte de la ciudad una vez entre en operación. Además de informar que la obra ya supera el 80 % de ejecución y que la mitad de la flota de trenes eléctricos se encuentra en Colombia, el Distrito reveló cómo cambiarán los recorridos entre estaciones gracias a la velocidad de operación del sistema y ratificó el cronograma previsto para su puesta en marcha.

El proyecto, considerado la obra de infraestructura más importante del país, avanza de manera simultánea en la construcción del viaducto, las estaciones, los sistemas ferroviarios y la llegada de los trenes, lo que acerca cada vez más el inicio de las pruebas integrales y, posteriormente, la operación comercial.

¿Cómo cambiarán los recorridos y los tiempos de viaje con la Línea 1 del Metro de Bogotá?

Uno de los anuncios más relevantes del Distrito tiene que ver con la reducción de los tiempos de desplazamiento gracias a la velocidad comercial de los trenes, que será de 42,5 kilómetros por hora.

Esto permitirá que trayectos que actualmente pueden tardar cerca de dos horas en hora pico se realicen en menos de media hora. Un ejemplo presentado por la administración distrital indica que un usuario que salga desde la estación ubicada en Bosa podrá llegar hasta la estación de la avenida Caracas con calle 72 en aproximadamente 27 minutos.

Esta disminución en los tiempos busca transformar la movilidad de Bogotá, ofreciendo un sistema de transporte más rápido, confiable y con menores tiempos de espera.

¿Qué velocidad alcanzarán los trenes del Metro de Bogotá?

Aunque la velocidad promedio durante la operación comercial será de 42,5 km/h, las pruebas técnicas han demostrado un desempeño mucho mayor.

El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que durante los ensayos realizados sobre el viaducto los trenes ya han circulado entre 80 y 90 kilómetros por hora, luego de superar exitosamente las pruebas estáticas, dinámicas y de señalización.

Estos recorridos hacen parte del proceso de validación del sistema antes de iniciar las pruebas integrales que antecederán la apertura al público.

El importante anuncio de Bogotá sobre la Línea 1 del Metro: cambian los recorridos y los tiempos entre estaciones. Representación con IA

¿Qué avance tiene actualmente la Línea 1 del Metro de Bogotá?

La Alcaldía informó que, al cierre de junio de 2026, la construcción alcanzó un 80,37 % de ejecución general, consolidándose como el proyecto de infraestructura urbana más importante que se desarrolla actualmente en Colombia.

El avance comprende trabajos en:

El viaducto de cerca de 24 kilómetros.

Las 16 estaciones del sistema.

Los sistemas eléctricos y ferroviarios.

Las comunicaciones y señalización.

Las obras de espacio público alrededor del corredor.

De acuerdo con el Distrito, el cumplimiento del cronograma también se refleja en la llegada del material rodante. Hasta el momento, 15 de los 30 trenes eléctricos que conformarán la flota ya arribaron al país.

¿Cuándo comenzará a operar la Línea 1 del Metro de Bogotá?

El Distrito mantiene sin modificaciones el calendario previsto para la entrada en funcionamiento del sistema.

La siguiente gran etapa será la marcha blanca, programada para septiembre de 2027. Durante ese periodo se realizarán pruebas sin pasajeros para verificar el funcionamiento de todos los componentes del Metro, incluyendo:

Los trenes.

La señalización.

El sistema eléctrico.

Las comunicaciones.

La operación automática.

Las estaciones.

Si las pruebas concluyen satisfactoriamente, posteriormente comenzará la operación comercial.

¿Cómo serán los trenes de la Línea 1 del Metro de Bogotá?

La flota estará conformada por 30 trenes completamente eléctricos, cada uno con seis vagones.

Entre sus principales características se destacan:

Longitud de 134 metros.

Ancho de 2,90 metros.

Altura de 3,90 metros.

Tecnología GOA4 de automatización total.

Operación sin conductor durante el servicio normal.

Sistema de recuperación de energía durante el frenado para optimizar el consumo eléctrico.

Solo en situaciones excepcionales o durante maniobras de mantenimiento será necesario utilizar el modo manual.

¿Cuáles serán las estaciones de la Línea 1 del Metro de Bogotá?

La primera línea conectará el patio taller de Bosa con la calle 72 mediante 16 estaciones distribuidas a lo largo del corredor.

Las estaciones serán:

Patio Taller Bosa.

Avenida Villavicencio.

Avenida Guayacanes.

Avenida Primero de Mayo.

Boyacá.

Avenida 68.

Carrera 50.

NQS.

Avenida Caracas.

Calle Primera.

Calle Décima.

Calle 26 – Atrio.

Calle 45.

Calle 53.

Calle 63.

Calle 72.

Además, durante 2026 los ciudadanos participaron en la elección de los nombres de varias estaciones, entre ellas Ciudad Kennedy, Timiza y Santa Isabel, fortaleciendo la identidad del proyecto con las comunidades.

¿Qué otros avances confirmó Bogotá sobre la Línea 1 del Metro?

La administración distrital también destacó que continúan las pruebas ferroviarias sobre el viaducto con trenes energizados mediante el tercer riel, una etapa considerada fundamental para verificar el funcionamiento del sistema antes de las pruebas operativas de 2027.

A esto se suma la finalización de la estación Calle 26 – Atrio, la primera completamente terminada del proyecto, y la implementación de las Ondas Metropolitanas, una estrategia de planeación urbana que busca mejorar la movilidad peatonal, recuperar el espacio público y facilitar la integración de los barrios con las futuras estaciones del Metro.