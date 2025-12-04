El Gobierno de Trump endurece los controles y revisará antecedentes a migrantes de dos países latinoamericanos: cómo evitar ser expulsado cumpliendo los requisitos legales.

A finales de noviembre y comienzos de diciembre de 2025, el Gobierno de Estados Unidos ordenó una revisión extraordinaria de green cards, solicitudes de residencia, naturalización y otros trámites migratorios vinculados a 19 países. La decisión incluye la pausa temporal de solicitudes activas y la revisión de permisos ya otorgados. Las autoridades informaron que las verificaciones estarán enfocadas en antecedentes, documentación y seguridad.

La medida se aplicará mientras avanzan nuevas evaluaciones internas. Las solicitudes quedarán en espera hasta que finalicen los controles. La actualización se suma a acciones que ya se venían aplicando durante el año y refuerza un enfoque más estricto para validar cada expediente. El Gobierno no anunció una fecha límite para concluir estas verificaciones.

EE. UU. aplicará controles más estrictos a los trámites migratorios

La revisión extraordinaria permite analizar nuevamente residencias permanentes previamente aprobadas. También abre la puerta a solicitar documentos adicionales, comprobantes de identidad, entrevistas o verificaciones específicas. Las personas con solicitudes activas deberán esperar mientras se completa el proceso, lo que puede implicar más tiempo de resolución de su trámite.

Los controles abarcan una amplia variedad de beneficios migratorios. Las autoridades describieron estas acciones como medidas temporales dentro de un proceso de verificación más amplio. La revisión tiene alcance nacional y se aplicará de manera uniforme en los expedientes correspondientes a los países incluidos en la lista establecida por el Gobierno.

El Gobierno de Trump endurece los controles y revisará antecedentes a migrantes de dos países latinoamericanos: cómo evitar ser expulsado cumpliendo los requisitos legales.

¿Qué deben hacer los migrantes para no poner en riesgo su estatus?

Los solicitantes deben asegurarse de que toda su documentación esté actualizada. Esto incluye formularios correctos, direcciones vigentes, registros de empleo y datos de identificación. Cualquier error administrativo puede generar demoras cuando los trámites se reactiven. Mantener pruebas de domicilio, documentos fiscales y registros laborales puede ayudar si se requiere una verificación adicional.

También es fundamental responder con rapidez si las autoridades solicitan información complementaria. En esta etapa, el cumplimiento de los requisitos formales pesa tanto como el contenido del expediente. Conservar comprobantes recientes y mantener una comunicación activa puede evitar complicaciones durante la revisión.

Las nuevas verificaciones se conectan con medidas previas del año

Las acciones actuales están vinculadas con medidas adoptadas meses antes, cuando se reforzaron las restricciones para un conjunto de países considerados de riesgo. La actualización de finales de noviembre y diciembre amplía ese enfoque: ahora incluye la revisión de beneficios aprobados y la suspensión temporal de solicitudes en trámite.

Estas verificaciones pueden generar incertidumbre entre quienes tienen procesos activos. Sin embargo, las autoridades informaron que se trata de controles temporales destinados a reforzar los estándares de seguridad. Durante este periodo, los solicitantes deben mantener sus documentos al día y cumplir con cada requerimiento para evitar problemas cuando se reanuden los trámites.