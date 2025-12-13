Corona británica: el rey Carlos III habló de su salud y difundió un nuevo pronóstico tras meses de silencio. (Imagen: Archivo).

Fin de la Navidad: el Rey Carlos III no quiere festejar la tradición navideña más milenaria de la Corona Británica

Luego de varios meses sin brindar actualizaciones sobre su estado de salud, el rey británico Carlos III anunció este viernes, a través de un mensaje televisado, que su esquema de tratamiento contra el cáncer podría “reducirse” a lo largo del próximo año.

“Hoy puedo compartir la buena noticia de que, gracias al diagnóstico precoz, la intervención efectiva y el cumplimiento de las órdenes de los médicos, mi programa de tratamiento de cáncer puede “reducirse” en el nuevo año”, expresó el monarca.

En esta inusual aparición televisiva en la cadena británica Channel 4, Carlos III compartió aspectos personales de su experiencia con la enfermedad y afirmó que este “hito” representa, al mismo tiempo, “una bendición personal y un testimonio de los notables avances logrados en la investigación del cáncer en los últimos años”.

Carlos III continuará con el tratamiento, pero en una fase preventiva

Fuentes cercanas al monarca, citadas por la Agencia EFE, precisaron que Carlos III continuará sometiéndose al tratamiento contra el cáncer —cuya tipología no fue revelada—, aunque, debido a su evolución favorable, iniciará ahora una etapa preventiva y con menor periodicidad.

El propio rey destacó la importancia del diagnóstico temprano y remarcó que “un diagnóstico precoz, simplemente, salva vidas”. Desde su experiencia personal, reconoció que recibir la noticia de la enfermedad puede resultar “abrumador”, pero subrayó que la detección temprana es la “clave” para transformar los procesos, dar tiempo invaluable a los equipos médicos y ofrecer esperanza a los pacientes.

Durante su mensaje, Carlos III también puso en valor el trabajo de quienes integran lo que denominó la “comunidad de cuidados” que acompaña a cada paciente oncológico, entre ellos especialistas, enfermeros, investigadores y voluntarios que “trabajan incansablemente para salvar y mejorar vidas”.

Preocupación por la baja adhesión a los controles de detección de cáncer

En ese contexto, el monarca expresó su inquietud por un dato que calificó como “profundamente preocupante”: más de nueve millones de personas en el Reino Unido no están al día con las pruebas de cribado de cáncer disponibles.

“Son, al menos, nueve millones de oportunidades de diagnóstico temprano que se pierden”, advirtió. Según relató, con frecuencia se le ha señalado que muchas personas evitan estos controles porque los perciben como “aterradores, vergonzantes o incómodos”.

A su juicio, esos temores no se justifican frente a los beneficios: “Unos momentos de pequeña incomodidad son un ínfimo precio a pagar por la certeza que llega después, cuando se confirma que no se necesitan más pruebas o se detecta la enfermedad de forma temprana, con una intervención que puede salvar la vida”.

El mensaje del rey y su llamado a la detección temprana

De cara al cierre del año, Carlos III instó a la población a incluir la detección temprana del cáncer entre sus propósitos de Año Nuevo. “Tu vida, o la vida de alguien que amas, puede depender de ello”, afirmó.

El mensaje televisado, grabado el pasado 27 de noviembre en la residencia de Clarence House, se enmarca en la campaña Stand up to Cancer (Enfrentarse al cáncer), lanzada de manera conjunta por Cancer Research UK y Channel 4, y coincide con la puesta en marcha en el Reino Unido de una herramienta de consulta en línea sobre chequeos oncológicos.

El rey británico anunció en febrero de 2023 que había sido diagnosticado con cáncer, detectado tras un procedimiento por agrandamiento de la próstata. Esa situación lo llevó a suspender parte de su agenda pública durante algunos meses, aunque actualmente ha retomado sus compromisos oficiales con relativa normalidad.