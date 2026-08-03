Marco Aurelio, filósofo: “Cuando te levantes por la mañana, piensa en el privilegio de vivir: respirar, pensar, disfrutar, amar”

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Para muchas personas, las primeras horas del día suelen estar marcadas por las obligaciones, las preocupaciones y la rutina. Sin embargo, hace casi dos mil años, Marco Aurelio proponía una forma diferente de afrontar cada mañana, detenerse unos instantes para reconocer el valor de estar vivo.

El emperador romano dejó plasmada esa idea en Meditaciones, la obra filosófica que escribió a lo largo de su vida y en la que reflexionó sobre el tiempo, la adversidad y la importancia de la gratitud.

La frase de Marco Aurelio sobre el privilegio de vivir

“ Cuando te levantes por la mañana, piensa en el privilegio de vivir: respirar, pensar, disfrutar, amar ”, escribió el filósofo en uno de los pasajes más recordados de Meditaciones.

Aunque existen diferentes traducciones del texto original, el mensaje central se mantiene intacto, valorar los actos cotidianos y reconocer que la vida está compuesta por experiencias simples que muchas veces pasan desapercibidas.

Para Marco Aurelio, la existencia no consistía únicamente en sobrevivir, sino también en desarrollar la capacidad de reflexionar, disfrutar el presente y construir vínculos con los demás.

¿Quién fue Marco Aurelio?

Marco Aurelio nació en el año 121 d. C. y gobernó el Imperio romano entre los años 161 y 180. Además de ser emperador, fue uno de los principales representantes del estoicismo, una corriente filosófica basada en la virtud, la disciplina y el dominio de las emociones.

Durante su mandato, Roma atravesó conflictos militares, epidemias y crisis políticas. En medio de ese contexto, el emperador escribió Meditaciones, un conjunto de reflexiones personales destinadas a guiar su conducta y fortalecer su carácter.

La obra, cuyo título original en griego significa “Cosas para sí mismo”, fue redactada en gran parte durante campañas militares y nunca estuvo pensada para ser publicada.

Marco Aurelio, filósofo: “Cuando te levantes por la mañana, piensa en el privilegio de vivir: respirar, pensar, disfrutar, amar” Shutterstock

La gratitud, una de las enseñanzas centrales de Meditaciones

El primer libro de Meditaciones está dedicado casi por completo al agradecimiento. Allí, Marco Aurelio reconoce las enseñanzas recibidas de familiares, maestros y personas cercanas, a quienes atribuye buena parte de sus valores y su forma de entender el mundo.

Lejos de centrarse en las riquezas o el poder, el emperador valoraba aspectos como la honestidad, la humildad, la perseverancia y la capacidad de afrontar las dificultades.

Según la filosofía estoica, las personas no pueden controlar todo lo que ocurre a su alrededor, pero sí la manera en que reaccionan frente a las circunstancias.

Qué significado tiene la frase de Marco Aurelio

La reflexión sobre el “privilegio de vivir” propone detenerse por un momento para apreciar acciones cotidianas como respirar, pensar, disfrutar y amar.

Para los estoicos, cultivar la gratitud era una forma de preparar la mente para enfrentar los desafíos diarios y recordar que, incluso en medio de la incertidumbre, siempre existen motivos para valorar el presente.