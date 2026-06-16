Se viene la tormenta del mes: lluvias, vientos y alertas rojas se harán presentes en estas zonas.

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Las lluvias continúan afectando distintas regiones de Colombia, según el más reciente informe técnico del IDEAM, que reportó un incremento de las precipitaciones durante las últimas 24 horas. Aunque no se registraron valores que superaran máximos históricos, varias zonas del país presentaron acumulados importantes y mantienen alertas por posibles crecientes súbitas y condiciones meteorológicas adversas.

Con el avance de la onda tropical número 14 de la temporada, las autoridades meteorológicas mantienen el monitoreo sobre varias cuencas hidrográficas y recomiendan a la población estar atenta a los reportes oficiales ante la posibilidad de nuevas lluvias y tormentas eléctricas.

Atención: cuáles fueron las zonas con las lluvias más intensas en Colombia

De acuerdo con el más reciente boletín del IDEAM, se registró un aumento aproximado del 6,9% en los volúmenes de precipitación frente al día anterior. Los mayores acumulados se concentraron en departamentos como Nariño, Casanare, Meta, Caquetá, Boyacá, Chocó, Vichada y Putumayo.

El municipio con la precipitación más alta reportada en las últimas 24 horas fue Magüí, en Nariño, donde se registraron 96 milímetros de lluvia, equivalente a 96 litros de agua por metro cuadrado.

Entre los municipios con acumulados iguales o superiores a 40 milímetros también se destacaron Yopal, El Dorado, San Martín, Puerto López, Villavicencio, Solano, San Luis de Gaceno, Medio San Juan, Puerto Carreño, Cumaribo y Mocoa.

Nuevas tormentas azotan a Colombia. Shutterstock

Pronóstico del IDEAM: dónde se esperan más lluvias y tormentas

Para la tarde y noche de este lunes festivo, el organismo prevé precipitaciones entre moderadas y fuertes, acompañadas de posibles tormentas eléctricas, en sectores de Arauca, Casanare, Meta, Vichada, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Chocó y zonas del litoral de Cauca y Nariño.

También se esperan lluvias entre ligeras y moderadas en departamentos como Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba, Santander, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Huila, Valle del Cauca, Vaupés y Amazonas.

En contraste, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina mantendría condiciones mayormente secas, aunque no se descartan precipitaciones aisladas en algunos sectores marítimos.

Cuáles son las principales alertas vigentes por lluvias y condiciones marítimas

Según el reporte oficial, estas son algunas de las alertas más relevantes emitidas por el IDEAM:

Alta probabilidad de crecientes súbitas o incrementos significativos en los niveles de ríos y quebradas en cuencas de Atrato-Darién, Meta, Guaviare, Caquetá, Caguán, Magdalena y varias zonas del Pacífico.

Moderada probabilidad de viento y oleaje en sectores del centro y oriente del litoral del mar Caribe .

Moderada probabilidad de pleamar en diferentes puntos del litoral del océano Pacífico , donde además persisten condiciones lluviosas.

En el Caribe colombiano se registran olas de hasta 3,2 metros , dependiendo de la zona marítima.

Las alertas meteorológicas y meteomarinas permanecen vigentes mientras continúe la influencia de la onda tropical y las condiciones atmosféricas asociadas.

Las autoridades recomiendan seguir los comunicados oficiales y extremar las medidas de precaución en zonas cercanas a ríos, quebradas y áreas con antecedentes de inundaciones o movimientos en masa.