El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó este lunes 6 de abril que diversas regiones de Colombia enfrentarán condiciones meteorológicas adversas para esta semana. Se espera una jornada de precipitaciones y lluvias de intensidad moderada a fuerte en ciertas partes del país. Estas condiciones ponen en alerta a las autoridades y a la población, con el posible riesgo de desbordes, inundaciones y afectaciones a la movilidad. Meteored advirtió que para este lunes se esperan lluvias entre moderadas y fuertes en varios sectores del país, principalmente en regiones del centro, occidente y sur. En cuanto al granizo, podría esperarse en ciertas formas, pero la probabilidad es casi nula. De acuerdo con el pronóstico oficial, las precipitaciones más intensas se concentrarán en: Además, la institución indicó que para el inicio de la semana se espera nubosidad y lluvias, especialmente en zonas del centro y sur de regiones Caribe y Andinas. Pese a las condiciones húmedas previstas en más de una decena de regiones, la entidad meteorológica señaló que en gran parte del territorio nacional se espera un tiempo lluvioso, con cielos nublados. En cuanto al Archipiélago de San Andrés, se espera un día nublado, pero Providencia y Santa Catalina, se pronostica tiempo con intensas lluvias. El Ideam recomienda a alcaldías, gobernaciones, agricultores y población en general: