Las restricciones a la movilización buscan prevenir la propagación de enfermedades como la fiebre aftosa y la brucelosis bovina.

En Colombia, la movilización de ganado está regulada por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), autoridad encargada de expedir las autorizaciones sanitarias necesarias para el traslado de animales en el territorio nacional. Aunque cuenta con autonomía técnica en materia agropecuaria, forma parte del Poder Ejecutivo.

En Colombia el sistema es centralizado y las guías de movilización se encuentran bajo control sanitario nacional.

Las restricciones o autorizaciones pueden aplicarse cuando se incumplen requisitos sanitarios o existen riesgos epidemiológicos que puedan afectar la sanidad animal.

El ICA mantiene el control sanitario sobre la movilización de ganado

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) es la entidad competente para regular la movilización de animales en Colombia mediante la expedición de la Guía Sanitaria de Movilización Interna (GSMI), documento obligatorio para el transporte de ganado dentro del país.

Este instrumento permite garantizar la trazabilidad del ganado y verificar el cumplimiento de las condiciones sanitarias exigidas por la autoridad.

Cuándo pueden suspenderse o negarse las autorizaciones de movilización de ganado

Las autorizaciones de movilización pueden ser negadas, suspendidas o restringidas cuando los productores cometen el error de no cumplir con los requisitos sanitarios establecidos por la normativa vigente.

Imagen ilustrativa ChatGPT

Entre estos requisitos se incluyen la participación en campañas obligatorias de vacunación, el cumplimiento de medidas de control sanitario y la ausencia de restricciones epidemiológicas en la zona de origen o destino.

Normativa que respalda las decisiones del ICA en Colombia

Las facultades del ICA para regular la movilización de ganado se sustentan en la Ley 395 de 1997, el Decreto 1071 de 2015 y las resoluciones sanitarias vigentes expedidas por la entidad, como la Resolución 8940 de 2024.

Estas normas facultan a la autoridad sanitaria para puede negar la expedición de la Guía Sanitaria de Movilización Interna cuando no se cumplan los requisitos sanitarios establecidos o existan riesgos epidemiológicos.

El control sanitario como competencia nacional en Colombia

En Colombia, la regulación de la movilización de ganado corresponde al ámbito nacional, a través del ICA, que ejerce funciones de inspección, vigilancia y control sanitario sobre el sector agropecuario.

Estas disposiciones buscan prevenir la propagación de enfermedades y garantizar la seguridad sanitaria del hato ganadero en todo el territorio nacional.