Colombia inició la construcción de su primera fragata nacional en los astilleros de Cotecmar, un proyecto que representa un punto de inflexión para la industria naval y la defensa del país. La Plataforma Estratégica de Superficie (PES) será el buque de guerra más grande jamás construido en territorio colombiano y busca modernizar de forma integral la flota de la Armada. El inicio de este programa no solo tiene implicancias militares, sino también industriales y estratégicas. La fragata se construye íntegramente en el país, con ingeniería local y transferencia tecnológica internacional, lo que fortalece la autonomía operativa y el desarrollo del sector naval colombiano. En un contexto regional donde las armadas avanzan hacia plataformas más flexibles y digitalizadas, la PES se perfila como una de las fragatas más modernas de América Latina en términos de diseño, versatilidad y capacidad de adaptación a distintos escenarios operativos. La fragata colombiana se basa en el diseño Damen SIGMA Clase 10514, un modelo probado que ya opera en otras armadas y que fue concebido bajo una arquitectura modular. Esta característica permite integrar sistemas de combate, sensores y tecnología de manera progresiva, facilitando futuras modernizaciones sin rediseñar la plataforma. Con 107,5 metros de eslora, 14,02 metros de manga y un calado de 3,9 metros, la PES combina tamaño, estabilidad y eficiencia operativa. Su construcción mediante 52 bloques de acero naval optimiza los procesos industriales y posiciona a Cotecmar como un astillero capaz de afrontar proyectos de alta complejidad tecnológica. La Plataforma Estratégica de Superficie fue concebida como un buque multipropósito, capaz de cumplir una amplia gama de misiones en el Caribe y el Pacífico. Su diseño le permite operar tanto en escenarios de defensa naval como en tareas de seguridad marítima y cooperación internacional. Entre las principales funciones previstas se encuentran: Esta versatilidad amplía la capacidad de respuesta de la Armada de Colombia frente a amenazas convencionales y no convencionales, sin depender de buques especializados para cada misión. Más allá de su capacidad operativa, el valor estratégico de la fragata reside en su nivel de integración tecnológica y su interoperabilidad con fuerzas aliadas. La PES estará preparada para operar con estándares compatibles con la OTAN, lo que facilita la participación de Colombia en ejercicios y operaciones conjuntas. Al mismo tiempo, el programa fortalece la autonomía industrial del país. La construcción local permitirá desarrollar capacidades propias para el mantenimiento, actualización y eventual modernización de la flota, reduciendo costos y dependencia externa. Con la proyección de cuatro fragatas, Colombia da un salto cualitativo en su estrategia naval y se consolida como un actor relevante en la industria de defensa regional.