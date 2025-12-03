El Alcalde de Cali va contra Gustavo Petro por la construcción del Metro: “No es un lujo, es una necesidad”.

El alcalde de Cali, Alejandro Éder, ordenó la conformación de una comisión técnica para estudiar la factibilidad de un metro subterráneo en la capital del Valle, tras la negativa del Gobierno nacional a asumir la cofinanciación mayoritaria de otro proyecto clave. La decisión marca un giro en la estrategia local: pasar de depender de acuerdos nacionales a buscar alternativas propias y asociadas con el sector privado.

La iniciativa, compuesta por académicos, gremios y expertos en movilidad, tendrá la misión de entregar un diagnóstico técnico y financiero antes del primer semestre de 2026. Para el mandatario, planear ahora un sistema de transporte masivo es una prioridad para evitar que Cali quede rezagada frente a otras capitales regionales.

Pausa en el Tren de Cercanías y nueva hoja de ruta

La suspensión temporal del Tren de Cercanías (obra que conectaría a Cali con Jamundí, Yumbo y Palmira) obligó a las autoridades a revisar alternativas. El proyecto, cuyo costo fue calculado en aproximadamente $12 billones, quedó en pausa después de que el Gobierno rechazara asumir el 70% del financiamiento requerido.

Cali busca no quedar rezagada frente a los Metro de otras ciudades como Bogotá (Fuente: Bogotá).

Frente a ello, la administración local y la Gobernación del Valle buscarán articular convenios interinstitucionales, recursos internacionales y capital privado para sostener los estudios y evitar que el cronograma de obras se extienda indefinidamente.

Impacto social y económico esperado

Los promotores del proyecto sostienen que, si avanza, la obra generaría más de 14.500 empleos directos e indirectos y transportaría hasta 160.000 pasajeros diarios en su fase operativa. También proyectan una reducción significativa en los tiempos de viaje y una integración con 21 estaciones del MIO.

La ausencia del aval nacional ha reavivado el debate sobre la prioridad de inversiones en movilidad urbana y la necesidad de mecanismos de financiación estables que trasciendan ciclos políticos.

Mensaje a los futuros gobiernos y próximos pasos

Éder hizo un llamado a los candidatos presidenciales para que garanticen continuidad en proyectos estratégicos y empadronen compromisos formales que blinden recursos en caso de cambio de administración. Mientras tanto, la ciudad avanza en la estructuración de los tramos y en la inclusión de municipios vecinos en los estudios de viabilidad.

La tensión entre la administración local y el Gobierno central coloca la financiación como el eje central de una disputa que definirá el futuro de la movilidad en el Valle. “Un metro no es un lujo, es una necesidad para Cali. Si no empezamos a planearlo hoy, la ciudad quedará rezagada frente a otras capitales de Colombia y la región”, dijo Éder durante una rueda de prensa.