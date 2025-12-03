Cancillería colombiana responde a las amenazas de Donald Trump y solicita una unidad regional.

Cierran los bancos en diciembre: se suspende el servicio por 24 horas y no se podrá realizar ninguna operación presencial

El Gobierno de Colombia expresó este martes su “profunda preocupación” por las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien advirtió que cualquier país que produzca o trafique drogas hacia su territorio “está sujeto a ataques”. Ante ese escenario, la Cancillería hizo un llamado a la unidad de América Latina frente a cualquier intento de intervención externa que pueda vulnerar la soberanía regional.

“Recibimos con gran preocupación las recientes declaraciones del Presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump, en las cuales sugiere la posibilidad de realizar acciones militares contra Colombia bajo el argumento del combate al narcotráfico”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado oficial.

La Cancillería reiteró el “indeclinable compromiso” del país en la lucha contra el narcotráfico y convocó de manera urgente a la fraternidad entre América Latina y el Caribe, para que como pueblos hermanos prevalezca la unión ante cualquier intento de intervención externa que pretenda socavar la soberanía.

Trump amenaza con operaciones contra Colombia por narcotráfico

Según informó la agencia EFE, en una declaración desde la Casa Blanca sobre la campaña naval y aérea de Estados Unidos contra el narcotráfico en el sur del mar Caribe, Donald Trump sugirió que Colombia podría ser incluida en las operaciones terrestres con las que ha amenazado a Venezuela.

El presidente estadounidense Donald Trump dice que Colombia puede estar sujeto de ataques por la producción de cocaína. EFE / EPA / JIM LO SCALZO / POOL

“He oído que Colombia, el país de Colombia, produce cocaína. Tienen plantas de fabricación, ¿de acuerdo? Y luego nos venden cocaína. Pero sí, cualquiera que haga eso y la venda a nuestro país está sujeto a ataques, no necesariamente solo Venezuela”, afirmó el mandatario.

Cancillería rechaza cualquier amenaza contra la soberanía

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia rechazó “cualquier amenaza de agresión externa que vulnere la dignidad, la integridad del territorio y la soberanía del pueblo colombiano”. Además, subrayó la necesidad de abordar las tensiones que genera la fiscalización internacional de drogas en relación con los derechos humanos, la salud pública, el medioambiente, las cuestiones de género y la protección de poblaciones vulnerables.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro invitó a Trump a visitar el país para mostrarle cómo se destruyen laboratorios de cocaína y advirtió: “Atacar nuestra soberanía es declarar guerra, no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas”.

Gustavo Petro responde a las amenazas de Donald Trump. Captura de pantalla X

Colombia, el mayor productor mundial de cocaína

Según datos del informe 2024 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), Colombia mantiene el primer lugar mundial en producción de cocaína. En 2023, los cultivos alcanzaron un récord de 253.000 hectáreas, mientras que la producción se incrementó 53%, hasta llegar a 2.600 toneladas.

En medio de la tensión bilateral, Washington había retirado el visado a Petro en septiembre pasado y, en octubre, el Departamento del Tesoro incluyó al mandatario en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), luego de que Trump lo acusara públicamente de ser un “líder del narcotráfico”.