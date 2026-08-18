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La Ley 820 de 2003, que regula los contratos de arrendamiento de vivienda urbana en Colombia, incluye disposiciones que buscan prevenir desalojos inmediatos y asegurar la estabilidad del inquilino en el contexto jurídico. Estas disposiciones son aplicables tanto al período inicial del contrato como a sus renovaciones, siempre que se cumplan los términos acordados entre las partes.

Asimismo, el objetivo principal de esta legislación es garantizar un equilibrio entre los derechos y responsabilidades de los arrendadores e inquilinos. A tal fin, establece procedimientos y plazos específicos que facilitan la resolución de disputas que pudieran surgir, minimizando conflictos y fomentando soluciones acordes a la legislación vigente.

En este contexto, la normativa también promueve el compromiso de arrendadores e inquilinos para cumplir con las obligaciones asumidas al firmar el contrato de arrendamiento, fortaleciendo la seguridad jurídica para ambas partes.

La razón por la que los inquilinos pueden quedarse 2 años o más

Este mecanismo ofrece mayor previsibilidad y estabilidad habitacional para quienes alquilan, especialmente en contextos donde mudarse supone enfrentar costos elevados, requisitos adicionales y trámites complejos para acceder a una nueva vivienda.

Si bien muchos contratos de alquiler se pactan por un plazo inicial de doce meses, la legislación vigente permite que la renovación se produzca de manera automática si ninguna de las partes manifiesta su intención de terminarlo en los tiempos establecidos. Esta dinámica puede extender la permanencia del inquilino por dos, tres o incluso más años consecutivos, sin necesidad de firmar un nuevo acuerdo.

Los mecanismos legales buscan equilibrar los derechos de arrendadores e inquilinos. Archivo El Cronista

Pago de deuda antes de la sentencia: ¿puede frenar el desalojo?

Para prevenir situaciones legales y desalojos, se sugiere encarecidamente que los individuos cumplan con sus obligaciones de pago en tiempo y forma. Mantenerse al día con los compromisos contractuales no solo limita los conflictos con los propietarios, sino que también asegura estabilidad y seguridad en la vivienda durante el transcurso del alquiler.

En caso de mora, el arrendador tiene la posibilidad de demandar la restitución del inmueble. No obstante, la Ley 820 en su Artículo 22 estipula que si el arrendatario salda la totalidad de la deuda antes de que se emita la sentencia, el juez pondría fin al proceso y no dictaría la orden de restitución, lo cual podría anular el desalojo.