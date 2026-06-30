El presidente electo Abelardo de la Espriella cuestionó la situación económica, social y de seguridad que recibirá tras la salida de Gustavo Petro, quien respondió defendiendo los resultados de su administración y los avances alcanzados durante su mandato.

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, y el actual mandatario Gustavo Petro protagonizaron un nuevo cruce político por la situación en la que quedará el país tras el cambio de Gobierno. El futuro jefe de Estado cuestionó el legado de la administración saliente y aseguró que enfrenta importantes desafíos económicos, sociales y de seguridad.

Durante su primera intervención como presidente electo, De la Espriella afirmó que Colombia atraviesa un momento complejo y sostuvo que su Gobierno tendrá como prioridad recuperar el orden institucional, fortalecer la economía y mejorar la confianza en el Estado.

Petro respondió a las críticas y defendió los resultados de sus cuatro años de mandato. El presidente saliente destacó avances sociales de su gestión y aseguró que el próximo Gobierno recibirá un país con mejoras en distintos indicadores, en contraste con la visión planteada por su sucesor.

De la Espriella asegura que recibe una Colombia con problemas económicos y “una economía bajo presión”

De la Espriella afirmó que el país enfrenta dificultades acumuladas y señaló que la situación económica será uno de los principales retos de su administración. Según explicó, Colombia llega al cambio de Gobierno con una inflación elevada y un nivel de deuda pública que considera preocupante.

“Tenemos una economía bajo presión”, afirmó el presidente electo al referirse al panorama que, según su análisis, recibirá de la administración de Petro. Además, aseguró que su Gobierno buscará aplicar medidas para recuperar la estabilidad fiscal y mejorar la confianza de los mercados nacionales e internacionales.

El mandatario electo también sostuvo que existen señales positivas tras su triunfo electoral y afirmó que el resultado en las urnas representa una oportunidad para modificar el rumbo del país. En ese sentido, aseguró que trabajará para recuperar la credibilidad del Estado y fortalecer la gestión económica.

El presidente electo critica el legado de Petro y promete recuperar el orden en Colombia

En su mensaje tras la elección, De la Espriella aseguró que Colombia atraviesa el cierre de una etapa marcada por dificultades. El nuevo líder afirmó que el país sale de cuatro años de “oscuridad e incertidumbre” y sostuvo que su objetivo será devolver estabilidad y confianza a las instituciones.

“La horrible noche está cesando. La democracia ha hablado en las urnas y ha decidido que Colombia vuelve a tener autoridad, orden y esperanza”, expresó De la Espriella al referirse al inicio de su próximo mandato.

Además de la economía, el presidente electo cuestionó la situación de seguridad y señaló que existen preocupaciones por el avance de grupos criminales en algunas regiones. También mencionó las controversias relacionadas con los diálogos de paz con el Clan del Golfo y afirmó que revisará las decisiones tomadas durante el actual Gobierno.

Gustavo Petro respondió a las críticas del presidente electo y destacó la reducción de la pobreza durante su Gobierno. Imagen editada con ChatGPT

De la Espriella advierte por la seguridad y la crisis energética que heredaría del Gobierno Petro

Otro de los puntos señalados por De la Espriella fue la seguridad nacional. El presidente electo cuestionó la estrategia implementada durante el Gobierno Petro y afirmó que algunas decisiones pudieron favorecer el fortalecimiento de organizaciones ilegales.

En sus declaraciones, sostuvo que buscará reforzar la presencia del Estado en los territorios y mejorar la coordinación entre las instituciones encargadas de combatir a los grupos armados y redes criminales.

Además, alertó sobre la situación energética del país y advirtió sobre el riesgo de posibles dificultades en el suministro. De la Espriella afirmó que su administración trabajará para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del sector y evitar escenarios de racionamiento.

Petro responde a De la Espriella y defiende los logros de su Gobierno antes de dejar el poder

Tras las declaraciones del presidente electo, Gustavo Petro respondió a través de sus redes sociales y rechazó la idea de que su administración deje un país en crisis. El mandatario destacó los resultados sociales alcanzados durante su periodo y cuestionó la interpretación de su sucesor sobre la situación nacional.

“¿Será cuestión grave que encuentre el país con cinco millones menos de pobres y dos millones menos de pobres extremos?”, planteó Petro al defender las políticas implementadas durante su Gobierno.

El presidente saliente también aseguró que entrega un país con avances en reforma agraria, industrialización y justicia social. Según Petro, De la Espriella asumirá el poder con mejores condiciones sociales que las existentes al inicio de su administración.

El cambio de Gobierno en Colombia abre una disputa por la herencia económica y política

El enfrentamiento entre ambos dirigentes refleja las diferencias sobre el balance del Gobierno Petro y los desafíos que tendrá la próxima administración. Mientras De la Espriella sostiene que recibe un país con problemas estructurales que requieren cambios profundos, Petro defiende que deja avances en áreas sociales y económicas.

La transición presidencial estará marcada por los debates sobre seguridad, economía, energía y las políticas implementadas durante los últimos cuatro años. El nuevo Gobierno deberá definir sus primeras medidas frente a los retos señalados durante la etapa de transición.