El prototipo ya tiene su primera sección de casco en construcción. Todos los detalles. (Fuente: Archivo)

Brasil avanza silenciosamente en uno de los proyectos militares más ambiciosos de su historia reciente, una iniciativa que ha despertado atención internacional y generado preguntas sobre el futuro equilibrio de poder en el Atlántico Sur.

La construcción se lleva adelante en un complejo naval especialmente preparado y con la participación de equipos técnicos nacionales y extranjeros.

Los avances recientes indican que Brasil se encamina hacia una capacidad que muy pocas naciones poseen. El proyecto combina ingeniería de última generación, inversión estratégica y un plan de desarrollo que lleva décadas en preparación.

¿Por qué Brasil está construyendo un submarino nuclear y qué busca con este proyecto?

El submarino nuclear Álvaro Alberto forma parte del Programa de Obtención de Submarinos (PROSUB), una iniciativa estratégica creada para fortalecer la presencia marítima de Brasil en la región. La embarcación fue diseñada para proteger la denominada “Amazônia Azul”, la extensa zona económica exclusiva del país donde se concentran recursos naturales, rutas comerciales y reservas energéticas clave.

El submarino nuclear Álvaro Alberto será el primero de su tipo en América Latina. Marinha do Brasil

La Marina de Brasil sostiene que el país necesita un submarino de propulsión nuclear para realizar patrullajes prolongados sin necesidad de emerger. Esta capacidad permitiría vigilar distancias enormes en el Atlántico Sur y responder con rapidez ante amenazas o actividades no autorizadas en aguas brasileñas.

¿Qué características técnicas tendrá el submarino nuclear Álvaro Alberto?

El submarino de ataque con propulsión nuclear (SSN), Álvaro Alberto, tendrá aproximadamente 100 metros de eslora, cerca de 10 metros de manga y un desplazamiento sumergido que rondaría las 6000 toneladas.

La embarcación contará con un reactor nuclear propio, desarrollado en Brasil, basado en un sistema PWR (planta de agua a presión). Este reactor sería capaz de generar alrededor de 48 MW, suficiente para proporcionar velocidades cercanas a los 25 nudos en inmersión y permitir meses de operación sin recarga de combustible.

Su capacidad ofensiva incluirá seis tubos lanzatorpedos de 533 mm aptos para torpedos pesados, misiles antibuque y minas. La tripulación estimada ronda las 100 personas.

Brasil prevé ponerlo en servicio entre 2032 y 2034.

¿En qué etapa se encuentra hoy la construcción del submarino nuclear?

El proyecto dio un paso significativo en octubre de 2023, cuando se realizó el corte de la primera plancha de acero correspondiente a la sección de calificación del casco. Durante 2025, la Marina de Brasil firmó nuevos acuerdos con Naval Group para recibir asistencia en sistemas críticos, especialmente en lo relacionado con la planta nuclear.

Las estimaciones actuales indican que la botadura podría producirse en 2029, mientras que la entrada oficial en servicio sería entre 2032 y 2034.

¿Por qué este submarino es considerado el proyecto militar más ambicioso de Brasil?

El desarrollo del Álvaro Alberto no solo implica construir un submarino nuclear, sino también crear toda la estructura científica, industrial y tecnológica necesaria para sostenerlo. Esto incluye el dominio del ciclo de combustible nuclear, la creación del prototipo de reactor naval (LABGENE), infraestructura de construcción en Itaguaí y la formación de personal altamente especializado.

La magnitud del proyecto movilizó universidades, empresas de defensa, ingenieros nucleares y sectores enteros de investigación. Para Brasil, significa posicionarse como una potencia tecnológica en el hemisferio y consolidar una capacidad que solo poseen países con programas navales de alto nivel.