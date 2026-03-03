Un nuevo ícono arquitectónico comenzará a tomar forma en el corazón de Bogotá, en una zona que atraviesa una profunda transformación urbana impulsada por grandes obras de movilidad. La capital colombiana sumará una estructura de uso mixto que aspira a convertirse en referencia del desarrollo inmobiliario en América Latina. La torre, conocida como Supersonik, estará ubicada en la calle 26 con carrera 13 y se integrará al proceso de modernización que vive el centro de la ciudad. El sector se proyecta como uno de los más dinámicos gracias a la puesta en marcha de la Primera Línea del Metro de Bogotá, cuyos trenes comenzarán operación comercial en los próximos años por el corredor de la avenida Caracas. El entorno no solo contará con el metro. En esta área se consolida un nodo intermodal que conectará la Estación 13 del sistema férreo con TransMilenio y el Regiotram de Occidente, dentro de un plan parcial que abarca más de nueve hectáreas destinadas a vivienda, espacio público y renovación urbana. A pocos metros de la futura estación central, la firma Didier Rincón Arquitectos lidera la propuesta de un edificio de 47 niveles que incluirá hotel, apartamentos y helipuerto. Desde la compañía lo describen como una “Torre icónica y contemporánea de uso mixto que redefine el skyline de Bogotá, con un diseño vertical de niveles circulares, fachadas acristaladas y terrazas verdes que integran naturaleza y vistas panorámicas de 360°”, según explicó Didier Rincón Arquitectos. El complejo combinará residencias de alta gama con un hotel de categoría internacional, cada uno con accesos independientes. La firma también precisó que estará situado “en una zona estratégica de alto desarrollo y valorización de Bogotá, junto a la Estación No. 13 del Metro de Bogotá y la estación Tren de Cercanías. Con excelente conectividad y junto a ejes viales, comercio, servicios y centros empresariales”. El proyecto contempla una oferta inmobiliaria amplia y espacios abiertos que acompañan la renovación del sector, actualmente en proceso de licencia de construcción y reseñado por el medio especializado Delta Arquitectura. En total, el proyecto incluye: