El transporte moderno ha alcanzado un hito significativo con la apertura de la estación de tren más grande del mundo. Este proyecto, situado en la ciudad china de Chongqing, representa un avance sin precedentes en términos de infraestructura, tecnología y diseño urbano.

La estación, conocida como Chongqing East Railway Station, fue oficialmente inaugurada el 27 de junio de 2025 después de un periodo de construcción de siete años. Su desarrollo implicó una inversión de 7.800 millones de dólares y fusiona una arquitectura inspirada en el estilo cyberpunk con elementos naturales característicos de la región montañosa de Chongqing.

Con una superficie de más de 1,22 millones de metros cuadrados, el complejo ferroviario es comparable a 170 canchas de fútbol y tiene la capacidad de movilizar hasta 16.000 pasajeros por hora.

Descubre el interior de la estación más grande del mundo

Desde su acceso principal, la Chongqing East Railway Station se asemeja más a un aeropuerto que a una terminal ferroviaria. Cuenta con 15 plataformas y 29 vías, distribuidas de manera que evitan la congestión incluso en las horas pico

En su interior hay más de 5.000 asientos, mil de ellos con puertos USB, además de restaurantes, tiendas y pantallas digitales que cubren cada sector del complejo. Su arquitectura refleja la fusión entre naturaleza e innovación que caracteriza a Chongqing.

Inauguran la estación de tren más grande del mundo en Chongqing, China, con diseño futurista. (foto: archivo).

Conectividad y rutas clave para tu viaje

Desde la estación se puede viajar a ciudades como Shanghái, Chengdu, Cantón y Pekín en trayectos que duran entre seis y ocho horas.

Además, conecta las rutas Chongqing-Xiamen, Shanghái-Chongqing-Chengdu y Chongqing-Wanzhou, consolidando a la región como un eje clave del sistema ferroviario chino.