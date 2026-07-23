La construcción utiliza cientos de cajones de hormigón de hasta diez pisos de altura para crear una enorme barrera de contención sobre el mar.

Singapur avanza con una de las obras de ingeniería marítima más ambiciosas del planeta: la construcción de una enorme infraestructura ganada al océano que dará lugar al puerto de Tuas, un complejo que busca convertirse en el más grande y avanzado del mundo. El proyecto transformará la costa de esta ciudad-Estado mediante una gigantesca plataforma artificial sobre el mar.

La obra, iniciada en 2014, combina recuperación de terrenos, construcción de una muralla submarina y tecnología de última generación para crear un centro logístico capaz de recibir a los buques portacontenedores más grandes del planeta.

El nuevo puerto representa una apuesta estratégica para Singapur, un país con una superficie reducida pero con una posición clave en el comercio internacional. Con esta megaobra, la nación busca reforzar su liderazgo marítimo y convertirse en el principal punto de conexión para el transporte de mercancías a nivel global.

Cómo será el nuevo puerto de Singapur construido sobre el mar

El puerto de Tuas ocupará una superficie de aproximadamente 1337 hectáreas, un tamaño equivalente a unas 3000 canchas de fútbol. La infraestructura contará con 66 muelles y alrededor de 26 kilómetros de línea de atraque, preparados para operar con algunos de los barcos comerciales más grandes que existen en la actualidad y los que llegarán en el futuro.

El proyecto está impulsado por la Autoridad Marítima y Portuaria de Singapur junto con PSA Corporation, organismos que trabajan en una transformación completa del sistema portuario del país. La construcción fue dividida en cuatro etapas y contempla la creación de una enorme barrera de contención submarina de 17,7 kilómetros de extensión para proteger los terrenos recuperados al mar.

Las primeras fases comenzaron con trabajos de dragado y preparación del fondo marino para luego instalar los primeros cajones de hormigón. En 2022 se inauguraron los primeros tres muelles del complejo, marcando el inicio de una nueva etapa para una infraestructura que continuará desarrollándose hasta 2040.

La construcción utiliza cientos de cajones de hormigón de hasta diez pisos de altura para crear una enorme barrera de contención sobre el mar. Representación creada con IA

El puerto más grande del mundo tendrá 66 muelles y capacidad para millones de contenedores

Cuando esté completamente terminado, el puerto de Tuas podrá gestionar hasta 65 millones de TEU anuales, una unidad utilizada para medir la capacidad de transporte de contenedores marítimos. Esta cifra permitirá a Singapur competir con los principales centros portuarios internacionales, como el de Shanghái en China o el de Róterdam en Países Bajos.

La magnitud del proyecto también se refleja en los materiales utilizados para su construcción. Hasta ahora fueron necesarios 448 cajones de hormigón para formar la estructura de contención marítima, cada uno con una altura comparable a una torre de diez pisos. Además, los trabajos demandaron millones de horas de mano de obra y profundas modificaciones del lecho oceánico.

El objetivo es que esta infraestructura pueda responder al crecimiento del comercio mundial y al aumento del tamaño de los buques mercantes. La ubicación estratégica de Singapur, en una de las rutas marítimas más transitadas del planeta, convierte al nuevo puerto en una pieza clave para las cadenas de suministro internacionales.

La construcción utiliza cientos de cajones de hormigón de hasta diez pisos de altura para crear una enorme barrera de contención sobre el mar. MPA Singapore

Así funcionará el puerto inteligente de Singapur con inteligencia artificial y automatización

Una de las principales características del puerto de Tuas será su alto nivel de automatización. El complejo incorporará inteligencia artificial, vehículos autónomos y sistemas digitales para coordinar el movimiento de contenedores, reducir tiempos operativos y mejorar la eficiencia del transporte marítimo.

Entre las tecnologías previstas se encuentran grúas eléctricas automatizadas y vehículos guiados de manera autónoma, capaces de trasladar contenedores entre las zonas de almacenamiento y los muelles sin intervención humana directa. Las operaciones serán supervisadas desde un centro de control remoto diseñado para administrar todo el funcionamiento del puerto.

Esta combinación de infraestructura física y tecnología permitirá que Singapur avance hacia un modelo portuario más eficiente y sostenible. El país busca que Tuas no sea solamente un puerto de gran escala, sino también un ecosistema logístico conectado con sus principales zonas industriales y comerciales.

La megaobra que busca mantener a Singapur como potencia del comercio mundial

La construcción del puerto de Tuas forma parte de una estrategia más amplia para reorganizar la actividad logística de Singapur. La ciudad-Estado concentra gran parte de su economía en el comercio internacional y necesita ampliar su capacidad marítima para mantenerse competitiva frente a otras potencias portuarias.

Para 2027 está previsto que el complejo alcance una primera etapa operativa con 21 muelles de aguas profundas y una capacidad cercana a los 20 millones de TEU por año. Con el avance de las siguientes fases, la infraestructura continuará creciendo hasta alcanzar su capacidad total proyectada para 2040.