La Corte Suprema de Justicia de Colombia fijó criterios recientes que refuerzan la protección de los trabajadores y validan nuevos beneficios laborales que pueden acordarse por negociación colectiva. Entre los puntos destacados aparecen la ampliación del alcance del fuero pensional y la posibilidad de reconocer un día de licencia remunerada por luto ante la muerte de mascotas, cuando exista pacto entre empresa y sindicato. Los pronunciamientos provienen de la Sala Laboral y marcan pautas para resolver disputas sobre despidos de empleados cercanos a la jubilación y sobre permisos especiales no previstos de forma expresa en la ley. No implican que todos los empleadores deban otorgar estos beneficios de manera automática, pero sí establecen cómo deben analizarse estos casos en la justicia laboral. Uno de los pronunciamientos analizó el caso de un empleado despedido cuando ya había cumplido las semanas de cotización y solo le faltaba la edad para jubilarse. La Corte señaló que la estabilidad laboral reforzada por fuero pensional cubre los tres años previos a la edad de pensión, ampliando el margen de protección que venía aplicándose en varias decisiones. El tribunal explicó que esta cobertura busca evitar que el trabajador pierda su fuente de ingresos justo antes de adquirir el derecho pensional. En esos escenarios, el despido sin causa válida puede ser cuestionado judicialmente y dar lugar a reintegro o compensaciones. Según lo informado por El Tiempo, la Corte remarcó que la protección no impide terminar contratos, pero obliga a que exista una causa real y demostrable, especialmente cuando el trabajador ya tiene consolidado el requisito de semanas cotizadas. En otra sentencia, la Sala Laboral estudió un acuerdo entre una empresa y su sindicato que incluyó un día pago de licencia por fallecimiento de mascota. El alto tribunal consideró que este tipo de permisos es válido cuando surge de la negociación colectiva y no contradice la normativa laboral. La decisión encuadra el beneficio como extralegal, es decir, no obligatorio por ley, pero posible si ambas partes lo pactan. También avala que las compañías definan condiciones para su otorgamiento, como el registro previo del animal de compañía. En otro caso, la Corte indicó que el tiempo durante el cual una persona recibe pensión de invalidez debe computarse como semanas válidas para acceder a la pensión de vejez. El criterio evita que esos periodos sean descartados al revisar el historial del afiliado y el cumplimiento de requisitos. Con estas decisiones, la Sala Laboral dejó fijadas pautas sobre protección previa a la jubilación, beneficios pactados y conteo de semanas que podrán ser usadas como referencia en futuros litigios laborales.