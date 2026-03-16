Colombia se prepara para implementar un nuevo sistema de defensa frente a amenazas tecnológicas emergentes. El Gobierno anunció la puesta en marcha del Escudo Nacional Antidrones, un ambicioso proyecto que busca detectar y neutralizar aeronaves no tripuladas utilizadas en actividades criminales. La iniciativa surge ante el creciente uso de drones en acciones ilícitas, una tendencia que preocupa a las autoridades de seguridad. Según el Ministerio de Defensa, el objetivo es fortalecer la protección de la población y mejorar la capacidad de respuesta frente a este tipo de ataques. El programa fue desarrollado durante más de tres meses por un equipo multidisciplinario integrado por funcionarios del ministerio, miembros de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y especialistas técnicos. El proyecto contempla una inversión cercana a 6,2 billones de pesos, lo que lo convierte en una de las apuestas más importantes en materia de seguridad tecnológica. El Escudo Nacional Antidrones forma parte de una estrategia más amplia orientada a reforzar las capacidades defensivas del país frente al uso de tecnologías que han comenzado a ser empleadas por estructuras ilegales. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, explicó que la primera etapa del proyecto comenzará con pruebas técnicas para evaluar diferentes sistemas. Según señaló, el proceso busca que el programa “avance de forma ágil debido a su carácter estratégico en materia de seguridad”. El desarrollo del programa también ha despertado interés en distintos países y empresas especializadas en tecnología militar. Delegaciones colombianas visitaron ocho países para conocer soluciones tecnológicas. Los recorridos incluyeron naciones como Estados Unidos, Francia, España y Alemania. En esas reuniones se presentaron desarrollos en drones, sistemas antidrones y equipamiento militar. Un total de 21 países manifestaron interés en participar con propuestas. Además, el Ministerio de Defensa invitó a 115 empresas internacionales para que presenten alternativas técnicas que puedan integrarse al sistema nacional de defensa. La primera fase de demostraciones y pruebas de equipos se realizará entre el 23 de marzo y el 10 de abril. Durante ese periodo se analizarán distintos sistemas diseñados para identificar y neutralizar drones utilizados en actividades ilegales: El Ministerio de Defensa indicó que el proceso cuenta con seguimiento institucional para garantizar transparencia. La Procuraduría General ha sido informada sobre el avance del proyecto, mientras que las propuestas de los países y empresas participantes serán revisadas por equipos técnicos, jurídicos y económicos antes de tomar decisiones.