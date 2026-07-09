Los seleccionados realizarán un curso de cuatro meses, podrán obtener el grado de subteniente y continuar su carrera dentro de la institución. (Fuente: Representación creada con IA)

El Ejército Nacional abrió una nueva convocatoria dirigida a colombianos con título profesional que quieran incorporarse a la institución como oficiales del cuerpo administrativo. El proceso está destinado tanto a hombres como mujeres que busquen ejercer su carrera dentro de las Fuerzas Militares.

La convocatoria contempla un curso de formación de cuatro meses en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova. Quienes superen las etapas de selección podrán obtener el grado de subteniente y comenzar una trayectoria dentro del Ejército Nacional.

El llamado está dirigido a profesionales de distintas áreas, especialmente de la salud, ingeniería, derecho y ciencias económicas. Las inscripciones para el proceso de incorporación 2026 tienen una fecha límite cercana, por lo que los interesados deben revisar los requisitos y documentos solicitados.

Ejército Nacional busca profesionales para ser oficiales del cuerpo administrativo en 2026

El Ejército Nacional abrió el proceso de incorporación para el curso de oficiales del cuerpo administrativo 2026, una modalidad creada para vincular profesionales que puedan aportar sus conocimientos especializados dentro de la institución. Los seleccionados no cumplen funciones únicamente operativas, sino que desarrollan labores relacionadas con su área de formación académica.

La formación se realizará durante cuatro meses en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova. Al finalizar el proceso, los aspirantes que aprueben recibirán el grado de subteniente y podrán continuar vinculados a la institución.

Estas son las carreras profesionales que acepta el Ejército Nacional para la convocatoria

Para el proceso de incorporación 2026, el Ejército Nacional habilitó cupos para profesionales de diferentes disciplinas. Entre las carreras solicitadas se encuentran:

Medicina

Derecho

Administración en Salud

Contaduría Pública

Economía

Ingenierías como Eléctrica, Industrial, Mecánica y de Software.

La institución exige que los profesionales acrediten sus estudios en universidades reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional. Para más información los interesados pueden ingresar al sitio web oficial del Ejército Nacional de Colombia: https://www.ejercito.mil.co/

Los seleccionados realizarán un curso de cuatro meses, podrán obtener el grado de subteniente y continuar su carrera dentro de la institución. ChatGPT - creada con IA

Cuáles son los requisitos para ingresar al curso de oficial administrativo del Ejército Nacional

Los aspirantes a la convocatoria del Ejército Nacional deben ser colombianos, tener menos de 29 años y 7 meses al momento de ingresar al curso y contar con al menos un año de experiencia laboral después de obtener el título profesional o la tarjeta profesional, cuando sea requerida. Además, deben acreditar sus estudios universitarios, presentar los resultados de las pruebas Saber Pro o ECAES y cumplir con la documentación académica exigida por la institución.

El proceso de selección también incluye evaluaciones médicas, pruebas físicas, examen de inglés, certificado de natación, pruebas de conocimientos, confiabilidad y estudios de seguridad. En el caso de los profesionales de la salud, será necesario presentar el certificado del Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (RETHUS). Asimismo, el Ejército verificará que los candidatos no tengan antecedentes judiciales, disciplinarios o administrativos y realizará una visita domiciliaria como parte de la evaluación.

Cómo inscribirse al curso de oficial administrativo del Ejército Nacional en 2026

Las personas interesadas deben ingresar al portal oficial de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova y seleccionar la convocatoria correspondiente a profesionales del cuerpo administrativo de la fuerza para el año 2026-2. Allí deberán completar los formularios establecidos y cargar la documentación requerida.

El proceso de inscripción tiene diferentes costos asociados ya que los aspirantes deben pagar el derecho de inscripción por $258.900, la prueba psicométrica por $975.000, los exámenes médicos por $975.000 y la prueba de poligrafía por $175.000.

En caso de ser seleccionados, también deberán asumir los valores correspondientes al desarrollo del curso. Entre estos se encuentran la matrícula ordinaria de $5.807.000, derechos complementarios por $1.161.400, material didáctico por $318.500, lavandería por $724.000 y equipo externo por $4 millones.

Cuándo cierran las inscripciones y cuándo inicia el curso del Ejército Nacional

La convocatoria del Ejército Nacional para oficiales del cuerpo administrativo estará abierta hasta el 10 de julio de 2026. Después del proceso de selección, el curso está previsto para iniciar en septiembre y finalizar en diciembre del mismo año.

Los aspirantes que completen satisfactoriamente la formación recibirán el grado de subteniente al cierre del año. Desde ese momento podrán continuar su carrera militar mientras desempeñan funciones relacionadas con su profesión dentro de la institución.

¿Cuánto gana un subteniente del Ejército Nacional en 2026?

Los seleccionados que aprueben el curso y obtengan el grado de subteniente recibirán la remuneración establecida para ese rango dentro de la escala salarial de las Fuerzas Militares estimada entre 2 y 4 millones de pesos.