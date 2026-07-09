Pocos lo saben: estos son los 4 requisitos que pueden impedirle renovar la licencia de conducción

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Renovar la licencia de conducción en Colombia no consiste únicamente en acudir al organismo de tránsito y pagar el trámite. La normativa vigente establece una serie de requisitos obligatorios que, de no cumplirse, pueden impedir que el conductor obtenga un nuevo documento.

El Ministerio de Transporte recuerda que existen cuatro condiciones esenciales que deben acreditarse antes de iniciar el proceso. Si alguna de ellas no se cumple, la renovación no podrá completarse.

1. No estar inscrito en el RUNT

El primer requisito es estar registrado en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), la plataforma oficial donde se almacena la información de conductores, vehículos y licencias en Colombia.

Si la persona no figura en el sistema o presenta inconsistencias en sus datos, deberá regularizar su situación antes de continuar con el trámite.

2. Tener multas o comparendos pendientes

Otro de los obstáculos más frecuentes es no encontrarse con multas e infracciones de tránsito.

El Ministerio de Transporte señala que el conductor debe cancelar las obligaciones pendientes o suscribir un acuerdo de pago con el organismo de tránsito cuando corresponda. Este requisito puede verificarse a través del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT).

3. No aprobar el examen médico

Para renovar la licencia es obligatorio realizar una evaluación en un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) autorizado.

Pocos lo saben: estos son los 4 requisitos que pueden impedirle renovar la licencia de conducción Imagen creada con ChatGPT

Durante el examen se verifican las condiciones:

Físicas.

Mentales.

De coordinación motriz.

Visuales y auditivas.

Si el conductor no obtiene un resultado favorable, el certificado no será cargado al RUNT y el trámite no podrá continuar.

4. No cumplir con los requisitos documentales

Además de los puntos anteriores, el ciudadano debe presentar el documento original de identidad al momento de realizar la renovación.

El Ministerio también exige pagar los derechos correspondientes al trámite y verificar que toda la información registrada en el RUNT sea correcta para evitar demoras o rechazos.

¿Qué exige el Ministerio para renovar la licencia de conducción?

De acuerdo con el Ministerio de Transporte, los pasos para renovar la licencia son:

Estar inscrito en el RUNT.

Presentar el documento original de identidad.

Realizar y aprobar el examen físico, mental y de coordinación motriz en un CRC autorizado.

Estar a paz y salvo por multas e infracciones de tránsito o contar con un acuerdo de pago cuando corresponda.

Cancelar los derechos del trámite ante el organismo de tránsito.

Cumplir con estos requisitos permitirá que el organismo de tránsito expida la renovación de la licencia conforme a las disposiciones vigentes en Colombia.