El ejército de su nación sorprende al mundo con submarinos avanzados y cazas supersónicos. (Fuente: Shutterstock)

En el ámbito de América Latina, los desafíos relacionados con la geopolítica, la territorialidad y la seguridad son persistentes. En este entorno, Brasil ha logrado consolidarse como la principal potencia militar de la región. Su ejército se destaca no solo por ser el más numeroso, sino también por contar con un financiamiento robusto y la modernidad de su equipo, con inversiones cada vez más significativas en tecnología, equipamiento y en el desarrollo autónomo de su sistema de defensa.

La posición que ocupa Brasil le otorga la capacidad de desempeñar un rol crucial en la estabilidad regional, así como de proyectar su influencia más allá de sus fronteras. Para ello, ha establecido una estrategia de defensa basada en la autosuficiencia, en la innovación tecnológica y en la presencia territorial sobre áreas estratégicas.

Desde la edificación del primer submarino nuclear en América Latina hasta la fabricación de aviones de combate de última generación, Brasil se establece como una fuerza militar que puede competir con potencias globales.

Brasil lidera la región con el ejército más grande y mejor financiado

De acuerdo con información proporcionada por el The World Factbook de la CIA, Brasil dispone de más de 376.000 militares en servicio activo y una reserva que supera el millón de individuos, lo que lo establece como la fuerza más numérica en América Latina. Adicionalmente, cuenta con un presupuesto anual destinado a la defensa que, conforme a SIPRI, alcanzó la cifra de 22.900 millones de dólares en 2023, superando notablemente a los demás países de la región.

Este presupuesto autoriza a Brasil a sostener una fuerza terrestre moderna, integrada por más de 2.200 vehículos blindados, además de una armada y fuerza aérea en continua renovación. También es clave para asegurar un despliegue efectivo en áreas estratégicas como la Amazonía, límites fronterizos y zonas marítimas, garantizando una sólida cobertura nacional.

El ejército de su nación sorprende al mundo con submarinos avanzados y cazas supersónicos. (Fuente: Armada Nacional)

Desarrolla tecnología militar propia y lidera una industria de defensa de clase mundial

Una de las grandes ventajas estratégicas de Brasil es su capacidad de producción militar nacional. Empresas como Embraer, Avibras y Ares desarrollan aviones, drones, vehículos blindados y sistemas de misiles cumpliendo con estándares internacionales. De acuerdo con el Ministerio de Defensa brasileño, la nación ya cuenta con cazas Gripen E/F, helicópteros tácticos KC-390 y ha comenzado las pruebas del submarino nuclear Álvaro Alberto, el primero en su tipo en la región.

La apuesta por la autonomía tecnológica también se manifiesta en la inversión en innovación: aproximadamente el 7,4% del presupuesto de defensa se destina a investigación, desarrollo y producción nacional, lo que conlleva a la reducción de la dependencia de importaciones y refuerza la autosuficiencia bélica.

Brasil: Potencia Militar en América Latina y su Rol en la Estabilidad Regional (foto: EFE).

Lidera rankings internacionales y cierra grandes operaciones globales

Según el ranking de Global Firepower 2024, Brasil ocupa el puesto 12 entre las potencias militares a nivel global, superando a países como Irán, Israel y Ucrania. Esta posición se debe no solo al tamaño de su ejército y a su tecnología, sino también a su notable capacidad logística, a su amplia presencia territorial y a su experiencia en operaciones multinacionales.

La participación de Brasil en numerosas misiones de paz de la ONU resalta su influencia en organismos como la Conferencia de Ejércitos Americanos y UNASUR Defensa. Su rol como potencia regional se ha reafirmado tanto en el ámbito militar como en la diplomacia de defensa.