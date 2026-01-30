Especialistas debaten sobre un hallazgo sorprendente en Egipto: ¿Es este el rostro de Cleopatra?

Un reciente descubrimiento arqueológico ha revelado un detalle crucial acerca de una de las figuras históricas más emblemáticas del mundo: el rostro de Cleopatra, la última reina de Egipto. Esta imagen se originó en un hallazgo realizado en el Templo de Taposiris Magna, ubicado en las cercanías de Alejandría.

Este hallazgo, que forma parte de una misión arqueológica conjunta entre Egipto y la República Dominicana, se suma a una colección de objetos rituales y monedas que refuerzan la hipótesis de que este templo alberga la tumba de Cleopatra y Marco Antonio.

Descubren el rostro de Cleopatra en una tumba egipcia

Una misión arqueológica egipcio-dominicana, liderada por la doctora Kathleen Martínez, ha realizado un hallazgo impactante en el Templo de Taposiris Magna, cerca de Alejandría, Egipto. El descubrimiento de una particular estatua de mármol blanco parece revelar el verdadero rostro de Cleopatra VII, según la experta, quien ha dedicado casi dos décadas a buscar el lugar de descanso final de la legendaria reina.

Se reveló el verdadero rostro de Cleopatra en una antigua estatua que cambia la historia para siempre (foto: archivo).

Sin embargo, algunos analistas discrepan y argumentan que la estatua podría representar a una princesa ptolemaica en lugar de a la reina. Esto deviene de un cuestionamiento sobre la ubicación de la tumba.

Los secretos asombrosos de la tumba egipcia de Cleopatra

Mientras continúan las excavaciones, el misterio sobre el lugar exacto de su tumba sigue intrigando a arqueólogos y expertos de todo el mundo, manteniendo viva su fascinante historia. Otros hallazgos incluyen monedas con su imagen, una estatua del rey con el tocado Nemes y una serie de objetos rituales que datan del periodo ptolemaico tardío.

El templo, conectado a un sistema de túneles que se extiende hacia el mar Mediterráneo, es considerado por Martínez como el posible sitio donde Cleopatra fue enterrada junto a su amante Marco Antonio tras sus muertes trágicas. Cleopatra VII fue coronada reina a los 18 años y se quitó la vida a los 39 años, para evitar ser exhibida en Roma como trofeo de guerra, marcó el fin de una era en Egipto.