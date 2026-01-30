La estabilidad política, la capacidad energética y la ubicación geográfica fueron analizadas por la inteligencia artificial.

El análisis hipotético realizado por ChatGPT se centró en determinar qué naciones de América Latina podrían tener mayores posibilidades de perdurar en un eventual conflicto global. Este estudio se llevó a cabo en un contexto marcado por el incremento de las tensiones internacionales y los conflictos bélicos en diversas regiones del planeta, así como la competencia tecnológica entre potencias militares, lo que ha reavivado el temor a una posible Tercera Guerra Mundial.

El modelo utilizado en este análisis consideró diversas variables geopolíticas, estratégicas y socioeconómicas que podrían influir en la resiliencia de una nación frente a una crisis de magnitud mundial.

Factores Clave que Afectan la Supervivencia

El análisis revela que ciertos países del continente poseen ventajas notables que les permiten enfrentar el desorden de un conflicto global, aunque se trata de una proyección fundamentada en escenarios teóricos y no de una predicción.

El estudio considera variables como la independencia energética, la posición geográfica, la estabilidad institucional y la neutralidad diplomática.

Incremento de tensiones internacionales y análisis de supervivencia en América Latina (foto: archivo).

Los países que podrían resistir una Tercera Guerra Mundial según ChatGPT

El análisis identifica a Uruguay, Costa Rica y Chile como los tres países latinoamericanos con mayores probabilidades de sobrevivir ante una eventual Tercera Guerra Mundial.

Estas naciones comparten tres rasgos determinantes: estabilidad política, ubicación estratégica y autosuficiencia en recursos básicos.

El temor a una Tercera Guerra Mundial y la resiliencia de naciones latinoamericanas (foto: archivo).

Uruguay avanza en sostenibilidad energética y estabilidad política

Uruguay se distingue como uno de los países más autosuficientes en términos energéticos a nivel global. Según informes de 2025, más del 99% de su matriz eléctrica proviene de fuentes renovables, siendo la eólica y la hidráulica las más predominantes.

Adicionalmente, su política exterior no intervencionista y su ubicación distante de los principales focos geopolíticos lo convierten en un país con un bajo riesgo estratégico.

Esta ventaja en el ámbito energético, junto con su baja densidad poblacional y su estabilidad institucional, posiciona a Uruguay como uno de los territorios menos susceptibles a crisis internacionales prolongadas.

Costa Rica: legado de neutralidad y fortaleza civil

Costa Rica abolió su ejército en 1948, apostando por la diplomacia y la educación como pilares nacionales. Esta neutralidad histórica le ha permitido mantener relaciones pacíficas con casi todas las potencias mundiales.

En un contexto bélico, su ausencia de objetivos militares, su estabilidad democrática y su robusto sistema civil podrían garantizarle una supervivencia prolongada.

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI, 2025), el país mantiene una economía saludable y un acceso asegurado a cooperación internacional en caso de crisis humanitarias.

Chile se caracteriza por su ubicación geográfica excepcional: está circunscrito por el océano Pacífico y la cordillera de los Andes, lo que establece barreras naturales que son difíciles de atravesar en situaciones de conflicto.

Además, cuenta con significativas reservas de litio, cobre y otros minerales estratégicos, que son esenciales para la industria tecnológica y la transición energética a nivel global.

Estos recursos le confieren un elevado valor de negociación y una capacidad de autosuficiencia que supera a la de la mayoría de los países de la región.