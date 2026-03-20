La construcción de una megaterminal de contenedores en el puerto de Santos, en Brasil, el más grande de América latina, busca aumentar de forma significativa la capacidad logística de la región y reconfigurar el negocio marítimo global. El proyecto apunta a reducir cuellos de botella y responder al crecimiento sostenido del comercio exterior. En un contexto de expansión del transporte marítimo y competencia entre grandes hubs portuarios, las autoridades brasileñas diseñaron un modelo de licitación que prioriza la entrada de nuevos operadores para evitar una mayor concentración del mercado en manos de empresas ya instaladas. La futura terminal, conocida como Tecon 10, requerirá inversiones estimadas en unos 6000 millones de reales (USD 1110 millones) a lo largo de 25 años, con el objetivo de incrementar hasta en un 50% la capacidad de manejo de contenedores del puerto. Esto permitiría absorber el aumento del tráfico marítimo y mejorar la eficiencia operativa. El plan fue impulsado por el Gobierno brasileño como parte de su estrategia para modernizar la infraestructura portuaria y fortalecer el rol de Santos como principal puerta de entrada y salida de mercancías del país. Sin embargo, el proceso no estuvo exento de controversias. El Tribunal Federal de Cuentas recomendó que los operadores que ya trabajan en el puerto no participen en la primera fase de la subasta, con el fin de evitar que un mismo grupo concentre aún más poder en la operación. El esquema elegido divide la adjudicación en dos fases. En la primera, solo podrán competir empresas que actualmente no operen terminales en Santos. Si no se presentan ofertas válidas, recién entonces se habilitaría la participación de las compañías instaladas. Esta decisión afecta a gigantes del transporte marítimo internacional, pero podría favorecer la llegada de nuevos participantes, incluidos operadores asiáticos o empresas que recientemente ingresaron al negocio logístico. Según informó Reuters, algunos organismos técnicos consideran que este mecanismo aumenta las probabilidades de que surja un operador independiente dentro del puerto, lo que contribuiría a un entorno más competitivo. Aun así, no todos los miembros del tribunal coincidieron con la medida. Algunos especialistas advirtieron que excluir a empresas con experiencia previa podría generar cuestionamientos sobre la equidad del proceso. El puerto de Santos es clave para la economía brasileña y para el comercio sudamericano, por lo que cualquier cambio en su estructura operativa tiene repercusiones internacionales. Actualmente concentra gran parte de las exportaciones agrícolas e industriales del país. La eventual construcción de la nueva terminal no solo ampliaría la capacidad física del puerto, sino que también podría modificar el equilibrio entre los grandes operadores globales del transporte de contenedores, un sector altamente concentrado. El Ministerio de Puertos deberá ahora avanzar con la programación de la subasta, mientras el sector observa con atención si el proyecto logra atraer nuevos inversores capaces de transformar uno de los nodos logísticos más importantes del hemisferio sur.