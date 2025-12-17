Un truco casero y ecológico se volvió popular por su eficacia inmediata para eliminar el sarro y las manchas sin dañar las superficies. (Fuente: Archivo)

Eliminar el sarro acumulado en las canillas y lasmanchas amarillentas del inodoro puede ser una de las tareas más frustrantes del hogar. A pesar de los esfuerzos con productos tradicionales como el vinagre o el bicarbonato, muchas veces los resultados no son los esperados y las superficies siguen luciendo opacas o desgastadas.

Sin embargo, se viralizó un truco casero que promete resultados inmediatos con una preparación sencilla, económica y completamente natural.

Esta técnica para eliminar el sarro está ganando popularidad por su eficacia y porque no requiere químicos agresivos ni esfuerzos extremos.

Cómo eliminar el sarro y las manchas amarillentas del inodoro: el truco definitivo

Para poner en práctica este truco para quitar el sarro solo se necesitan dos elementos comunes en cualquier hogar como el jugo de 2 limones medianos y sólo 2 cucharadas soperas de sal gruesa.

Paso a paso: cómo preparar la mezcla que elimina las manchas en canillas e inodoros

Para preparar la mezcla casera para quitar el sarro de las canillas e inodoro necesitará exprimir los limones y mezclar el jugo con la sal hasta obtener una pasta que deberá aplicar directamente sobre la superficie afectada. Dejar actuar entre 10 y 15 minutos, y frotar con un cepillo o esponja suave para luego enjuagar con agua limpia.

Una mezcla sencilla que devuelve el brillo original a las superficies del hogar. (Fuente: Archivo)

Este truco es especialmente útil para eliminar manchas de cal o sarro en las canillas y también para remover el tono amarillento del inodoro sin necesidad de productos químicos agresivos.

Por qué este truco es mejor que el vinagre o el bicarbonato

A diferencia de otros métodos tradicionales, este truco no deja olor fuerte, no deteriora el material y logra resultados en pocos minutos. El jugo de limón aporta una fragancia fresca y natural, mientras que la sal potencia la acción de limpieza sin rayar.

Asimismo, es una alternativa sostenible y accesible que evita el uso de productos industriales costosos. Puede aplicarse regularmente para mantener la limpieza del baño sin dañar el esmalte o el acero inoxidable.