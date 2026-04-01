El facultad de embargar el dinero está claramente definida en el Estatuto Tributario, que confiere a la DIAN la capacidad de implementar medidas cautelares en aquellos casos en los que se ha verificado una deuda tributaria y el contribuyente no ha respondido a los requerimientos, notificaciones o llamados pertinentes. El Gobierno colombiano está llevando a cabo una nueva fase de control fiscal, enfocándose en aquellos contribuyentes que figuran en la base de datos de deudores morosos de la DIAN. En este marco, la autoridad tributaria tiene la potestad de decretar embargos sobre una variedad de bienes, que incluyen cuentas bancarias, bienes tradicionales y fondos en billeteras virtuales administradas por entidades reguladas, siempre en conformidad con el marco legal del cobro coactivo. En lo que respecta a los fondos en billeteras virtuales, estas operan como depósitos electrónicos en entidades que son supervisadas por la Superintendencia Financiera o la Superintendencia de la Economía Solidaria. Por lo tanto, los saldos en estas billeteras pueden ser embargados bajo las mismas normativas que se aplican a otros productos financieros que contengan recursos a nombre de un contribuyente. Con las actualizaciones periódicas de los listados de morosos tributarios, la DIAN tiende a priorizar aquellos casos que presentan deudas ejecutoriadas o que involucran a contribuyentes que no han respondido a mandamientos de pago anteriores. El procedimiento inicia con la emisión de un mandamiento de pago, el cual detalla el monto adeudado y establece un plazo para efectuar el pago o presentar una defensa. En caso de no recibir respuesta, la DIAN está facultada para implementar medidas cautelares. Las órdenes son notificadas a las entidades financieras y a los operadores de billeteras virtuales, quienes tienen la obligación de cumplir y congelar los recursos indicados.