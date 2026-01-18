Construyen el primer túnel inteligente de América Latina: una obra extraordinaria con tecnología alemana y más de 80 estructuras.

Fin de la visa y el pasaporte: EE.UU. permitirá el ingreso a extranjeros que cuenten con este documento

El Túnel del Toyo se presenta como una obra que no solo transformará el transporte de vehículos y carga, sino que también se convertirá en un referente en ingeniería y planificación vial en Colombia. La construcción de esta infraestructura ha suscitado expectativas sobre los beneficios que la región podría obtener de una infraestructura moderna que facilitará la movilidad entre diversos municipios y mejorará la conectividad en el occidente antioqueño.

Antioquia avanza con uno de sus proyectos de infraestructura más ambiciosos: un túnel que promete transformar la conectividad entre el occidente del departamento y la región de Urabá. Esta obra, considerada estratégica para el transporte y el comercio, ha captado la atención por su magnitud y la tecnología que incorpora, la cual busca optimizar la seguridad y eficiencia en el tránsito.

El proyecto ha sido objeto de seguimiento tanto por parte de las autoridades como de la ciudadanía, debido a su impacto en la región y a los avances en construcción. Aunque aún no se conocen todos los detalles operativos, la expectativa sobre su finalización y los beneficios que traerá ha generado gran interés en los sectores logísticos y de transporte.

Túnel del Toyo: todo sobre sus características y alcance

El proyecto completo, que comprende vías de acceso, túneles complementarios y puentes, abarca entre 37 y 39 km de construcción nueva. La velocidad máxima proyectada en la vía es de 80 km/h, reduciendo significativamente los tiempos de traslado entre Medellín y Urabá.

El túnel principal, denominado Túnel 17, tendrá una longitud aproximada de 9,7 kilómetros, lo que lo convierte en el más largo de Colombia y uno de los mayores de Latinoamérica. Incluye calzada sencilla de 8 m de ancho, andenes de 1 m, galería de rescate paralela de casi 10 km y conexiones de emergencia cada 200 m.

La obra ha enfrentado desafíos técnicos como la profundidad de la montaña (casi 900 m debajo de la cumbre) y la excavación de cerca de 1,7 millones de metros cúbicos de roca, utilizando perforadoras TBM con tecnología adaptativa que ajustan presión y velocidad según la dureza del terreno.

Antioquia avanza en el Túnel del Toyo, un proyecto clave para la conectividad regional. (foto: archivo).

Inversión y financiamiento del proyecto en detalle

El financiamiento del proyecto proviene de diversas entidades, incluyendo la Nación, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín. La Nación ha contribuido con aproximadamente 540.000 millones de pesos, Antioquia con 780.000 millones y Medellín con 520.000 millones.

El proyecto requirió una inversión inicial estimada en 1,8 billones de pesos, cifra que posteriormente se incrementó a más de 2,7 billones. Además, se prevén sobrecostos para la finalización de los

tramos pendientes

Antioquia avanza en el Túnel del Toyo, un proyecto de infraestructura clave (foto: archivo).

El túnel más largo de Latinoamérica que utiliza IA

Aunque el túnel incorpora sistemas automatizados y tecnología avanzada para optimizar seguridad y operación:

Sensores y automatización ambiental: control de ventilación, temperatura y gases dentro del túnel .

Perforadoras TBM con inteligencia adaptativa alemana: ajustan presión y velocidad según la dureza de la roca.

Monitoreo estructural en tiempo real: permite detectar desviaciones o fallas antes de que ocurran.

Sistemas inteligentes de operación futura: cámaras y control de tráfico para optimizar el flujo vehicular cuando el túnel esté activo.

¿Cuál es la fecha de finalización del Túnel del Toyo?

La fase de revestimiento del túnel principal ya está casi completada y los equipos electromecánicos se instalarán en los próximos meses.

La obra inició formalmente en 2018 y ha avanzado de manera significativa. Se estima que la apertura al tráfico se producirá en los próximos años, con beneficios inmediatos para el transporte de carga y pasajeros entre Medellín y la región de Urabá.