El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una nueva advertencia oficial en la que recomienda no viajar a cuatro departamentos de Colombia debido a riesgos relacionados con delincuencia, terrorismo, disturbios civiles y secuestros. La actualización, publicada el 31 de marzo de 2026, mantiene al país en nivel 3 (reconsiderar viajar), pero eleva a nivel 4 —el más alto— a zonas específicas donde la situación de seguridad es considerada crítica. La alerta advierte que en estas regiones operan grupos armados ilegales, redes del narcotráfico y organizaciones criminales, lo que incrementa la probabilidad de violencia, ataques armados, secuestros y restricciones de movilidad. Además, el Gobierno estadounidense señaló que incluso sus funcionarios tienen prohibido desplazarse a estos territorios sin autorización especial. De acuerdo con la actualización del aviso de viaje, los cuatro departamentos incluidos en la advertencia de nivel 4: no viajar son: Según el documento, estas zonas presentan alto riesgo por delincuencia, terrorismo y presencia de grupos armados, además de secuestros y enfrentamientos que afectan tanto a habitantes como a visitantes. La advertencia también incluye la recomendación de evitar un radio cercano a la frontera entre Colombia y Venezuela, donde el Gobierno estadounidense advierte sobre secuestros, detenciones y conflictos armados. El Departamento de Estado explicó que la decisión responde a un panorama de seguridad complejo en varias regiones del país. Entre los factores señalados se encuentran: La advertencia también indica que los ataques pueden ocurrir sin previo aviso y afectar lugares frecuentados por turistas como centros comerciales, hoteles, aeropuertos, restaurantes y zonas de transporte. El aviso oficial advierte que los delitos violentos son comunes en varias zonas del país, incluyendo: También señala que la delincuencia callejera puede volverse violenta rápidamente, por lo que recomienda a sus ciudadanos evitar confrontaciones y no oponer resistencia en caso de un ataque. Además, el Gobierno estadounidense advirtió que los grupos armados ilegales han aumentado en número y presencia territorial, utilizando explosivos improvisados, vehículos bomba, drones y ataques contra instalaciones militares y policiales. Debido al nivel de riesgo, el aviso señala que los funcionarios del Gobierno estadounidense en Colombia tienen prohibido: Estas restricciones reflejan la gravedad del análisis de seguridad realizado por las autoridades estadounidenses. Estados Unidos mantiene a Colombia en nivel 3: reconsiderar viajar, pero aclara que algunas zonas específicas pasan a nivel 4: no viajar, que es la advertencia más alta. Esto significa que el Gobierno estadounidense no prohíbe viajar a todo el país, pero sí recomienda evitar completamente los departamentos señalados debido al riesgo elevado. Además, el aviso menciona que manifestaciones y disturbios civiles pueden generar cierres de vías, bloqueos de transporte y episodios de violencia sin previo aviso, afectando la movilidad en diferentes ciudades.