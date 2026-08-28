Familiares y organismos de socorro participan en la búsqueda de Michelle Dayana en Buriticá, Antioquia.

La angustia continúa en Buriticá, Antioquia, por la desaparición de Michelle Dayana Henao Chavarría, una niña de seis años cuyo paradero se desconoce desde la mañana del lunes 24 de agosto. Familiares, habitantes, organismos de socorro y autoridades mantienen un amplio operativo para intentar encontrarla.

La búsqueda se ha concentrado especialmente en zonas montañosas y de difícil acceso, mientras la familia también denunció llamadas de personas que estarían intentando aprovecharse de la situación para exigir dinero a cambio de supuesta información sobre la menor.

¿Qué se sabe de la desaparición de Michelle Dayana?

Michelle fue vista por última vez alrededor de las 10:05 de la mañana del 24 de agosto, en el sector Cristo Rey, ubicado en la zona urbana de Buriticá. De acuerdo con el relato de sus familiares, la niña se encontraba en el patio externo de su vivienda cuando salió del lugar y posteriormente se perdió su rastro.

Las cámaras de seguridad permitieron reconstruir parte de sus últimos movimientos. Uno de los registros muestra a la menor ingresando a un inmueble donde funciona un negocio y posteriormente saliendo hacia otra zona. La búsqueda se extendió desde entonces por sectores boscosos y rurales cercanos.

La familia ha señalado que Michelle tiene trastorno del espectro autista y presenta episodios de epilepsia, además de requerir medicamentos para controlar esta última condición. Por ese motivo, sus allegados han insistido en la urgencia de localizarla y garantizar que reciba los cuidados que necesita.

Las cámaras de seguridad permitieron reconstruir parte de sus últimos movimientos. Redes sociales

Búsqueda con perros y drones en Buriticá

Ante la ausencia de resultados, el operativo fue reforzado con diferentes herramientas. Equipos especializados en búsqueda de personas se sumaron a los recorridos y también fueron desplegados perros entrenados para rastrear posibles indicios.

Los drones cumplen otra función importante debido a la geografía del municipio. Las autoridades realizan sobrevuelos tanto en sectores urbanos como rurales para ampliar la cobertura y revisar zonas de difícil acceso desde tierra. Se han utilizado hasta 10 drones durante las labores de rastreo.

Los equipos de búsqueda también revisan cámaras de seguridad y realizan recorridos por viviendas y áreas boscosas. Hasta el momento, sin embargo, no se ha encontrado una pista concluyente que permita establecer dónde se encuentra Michelle o qué ocurrió después de sus últimos movimientos registrados.

Familia denuncia llamadas y pedidos de dinero

A la preocupación por la desaparición se sumó la denuncia de la familia sobre personas que estarían intentando obtener dinero aprovechando la desesperación de sus integrantes.

Según los familiares, recibieron llamadas de individuos que aseguraban tener información sobre Michelle y, en uno de los casos denunciados, solicitaron $300.000 a cambio de supuestamente devolver a la niña. La familia habría entregado el dinero, pero la menor no apareció.

Las autoridades también han advertido sobre estos contactos y pidieron evitar que personas inescrupulosas se aprovechen de la situación. Por ahora, no existe confirmación oficial de que la desaparición corresponda a un secuestro.

Las autoridades mantienen activos diferentes canales para recibir información que permita localizar a la menor. Redes sociales

¿Dónde entregar información sobre Michelle Dayana?

Las autoridades y la familia solicitaron a la comunidad comunicar cualquier información que pueda ayudar a establecer el paradero de la menor. La Personería y los organismos encargados de la búsqueda mantienen activos canales para recibir datos que permitan orientar los operativos.

Las personas que tengan información pueden comunicarse al 314 528 5733 o escribir al correo busqueda_antioquia@antioquia.gov.co. También se encuentran habilitados los canales de la Personería y la Comisaría de Familia de Buriticá.

La recomendación de las autoridades es entregar información verificable y evitar la difusión de rumores que puedan obstaculizar las labores de búsqueda. Mientras tanto, familiares, organismos de socorro y fuerza pública continúan recorriendo diferentes sectores de Buriticá con el objetivo de encontrar a Michelle Dayana.