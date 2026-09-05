La Línea 1 del Metro de Bogotá superó el 80% de avance y entra en su recta final.

La construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá alcanzó un avance del 80,37%, con lo que el proyecto entra en una nueva etapa mientras continúan los trabajos para completar el primer sistema metro de la capital. El recorrido contará con 16 estaciones y atravesará sectores estratégicos del suroccidente, centro y norte de la ciudad.

La obra comenzó oficialmente el 17 de agosto de 2021 y contempla, además del viaducto y las estaciones, la llegada de una flota de trenes que estará integrada por 30 unidades. Uno de los principales objetivos será conectar el nuevo sistema con las alternativas de transporte que ya funcionan en Bogotá.

La Línea 1 del Metro comenzará en Bosa

El recorrido tendrá su punto de partida en el suroccidente de Bogotá, donde se encuentra el Patio Taller de Bosa, infraestructura que funcionará como centro operativo de la Línea 1. El complejo ocupa cerca de 35,9 hectáreas y estará destinado al almacenamiento, mantenimiento y preparación de los trenes.

Desde este sector, el trazado continuará por localidades como Kennedy, Puente Aranda, Los Mártires, Santa Fe, Teusaquillo y Chapinero, conectando zonas residenciales, comerciales, educativas y de servicios.

La construcción de este corredor elevado busca atender algunos de los sectores que actualmente concentran una alta demanda de transporte público y reducir los tiempos de desplazamiento entre el suroccidente y el norte de la ciudad.

Estas son las 16 estaciones que tendrá el Metro de Bogotá

La Línea 1 contará con 16 estaciones, distribuidas desde Bosa hasta la calle 72:

Gibraltar

Portal Américas

Ciudad Kennedy

Timiza

Hospital de Kennedy

Avenida Boyacá

Avenida 68

Puente Aranda

SENA

Santa Isabel

Hospital (HOMI)

Avenida Jiménez

Central

Calle 45

Calle 63

Calle 72

El proyecto contempla además la integración con el sistema de transporte público de Bogotá. Ocho estaciones tendrán conexión directa con TransMilenio, mientras que otras seis estarán articuladas con el SITP, facilitando los trasbordos entre diferentes servicios.

Así serán las estaciones de la Línea 1

Las estaciones fueron diseñadas bajo criterios de arquitectura bioclimática, con el propósito de aprovechar las condiciones ambientales y disminuir el consumo energético durante la operación del sistema, según información compartida por el carro colombiano.

Según las características previstas para estas estructuras, no será necesario mantener sistemas permanentes de aire acondicionado ni de ventilación mecánica, lo que permitiría reducir tanto el gasto energético como algunos costos asociados al funcionamiento de las estaciones.

Además, se proyectan espacios con estructuras ligeras y transparentes para disminuir el impacto visual del viaducto y de las estaciones sobre el entorno urbano. La línea tendrá una flota definitiva de 30 trenes para atender la demanda del corredor.

¿Cuándo comenzará a operar la Línea 1 del Metro?

La proyección actual apunta a que la operación comercial comience en marzo de 2028. Para ese momento, las estimaciones señalan que el sistema podría movilizar a más de un millón de pasajeros diariamente.

La velocidad comercial prevista será cercana a los 43 kilómetros por hora, una característica que permitiría reducir de manera significativa los tiempos de viaje frente a los desplazamientos realizados actualmente en transporte superficial.

Mientras avanza la primera línea, Bogotá también desarrolla el proceso para la Línea 2 del Metro, cuyo proyecto contempla 11 estaciones, diez de ellas subterráneas. Este segundo corredor partirá desde Chapinero y tendrá conexión con la Línea 1, como parte de la expansión de la red férrea de la capital.