Una explosión en una mina de Nariño deja al menos 13 muertos y siete heridos.

Al menos trece personas murieron y siete resultaron heridas por un deslizamiento de tierra en una mina de oro a cielo abierto que era explotada en el departamento colombiano de Nariño, fronterizo con Ecuador, según informaron las autoridades este jueves 20 de agosto.

La explosión ocurrió el miércoles por la tarde en la aldea de Puerto Rico, una zona remota que hace parte del municipio de Policarpa, compartió el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) de Nariño, Gabriel Ocaña.

Rescate tras el deslizamiento en la mina de Nariño

“Desafortunadamente se presentó un colapso de un talud en una mina en la vereda Puerto Rico, jurisdicción de Policarpa, que afectó a unas personas que trabajaban ahí, de las cuales 13 personas fallecieron. Siete personas están heridas”, señaló el funcionario.

Ocaña añadió que la comunidad y bomberos de Pasto, la capital de Nariño, así como de Policarpa y de la vecina localidad de El Tambo ayudaron en las tareas de rescate, que se prolongaron durante toda la noche con ayuda de maquinaria pesada y concluyeron en la madrugada de este jueves.

“Se logró el rescate de las personas atrapadas, de los cuales, como les digo, son 13 fallecidos”, subrayó el director de la UNGRD en Nariño, quien agregó que los heridos fueron trasladados a hospitales de la zona “para hacer su tratamiento”.

Una explosión en una mina de Nariño deja al menos 13 muertos y siete heridos. EFE/ Gobernación de Nariño

Cuatro indígenas de una misma familia, entre las víctimas

Entre los fallecidos hay cuatro indígenas de una misma familia del pueblo quillasinga, según vecinos de la zona.

Dónde ocurrió la tragedia en Nariño

El municipio de Policarpa está ubicado en el noreste de Nariño, a unos 95 kilómetros de Pasto, en una zona montañosa de difícil acceso en la que opera la columna Franco Benavides, que hace parte del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de la antigua guerrilla de las FARC.

Esta tragedia se produce diez días después de la del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto y causó al menos 319 muertos, principalmente en el centro y el suroeste del país, según cifras de la víspera del Instituto de Medicina Legal (IML).

Con información de EFE-.