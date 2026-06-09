Los colombianos que participen en las elecciones presidenciales de 2026 podrán acceder a descuentos en comercios, promociones especiales y beneficios legales.

La jornada electoral presidencial de 2026 no solo definirá quién gobernará el país durante los próximos años. También permitirá que millones de colombianos accedan a descuentos, promociones y beneficios legales por participar en las urnas.

Tras emitir su voto, los ciudadanos recibirán el certificado electoral, un documento que se convierte en la llave para reclamar incentivos ofrecidos por empresas privadas y ventajas establecidas por la legislación colombiana.

Desde rebajas en tiendas y restaurantes hasta descuentos en trámites oficiales, el comprobante de votación puede representar un importante ahorro para quienes lo conserven.

Más de 120 empresas ofrecerán promociones y rebajas exclusivas para los ciudadanos que acrediten haber votado en las elecciones presidenciales. Shutterstock

Descuentos por votar: las marcas que ofrecerán promociones con el certificado electoral

Más de 120 empresas se sumaron a iniciativas para premiar a quienes participen en las elecciones presidenciales. Las promociones abarcan sectores como gastronomía, moda, tecnología, hogar y bienestar.

Entre algunos de los beneficios anunciados se encuentran:

Café gratis en tiendas participantes de Starbucks .

Descuentos en perfumería y productos seleccionados en Falabella.

Rebajas en marcas de moda y accesorios como Tous.

Promociones en firmas deportivas como Adidas y Nike .

Beneficios en comercios vinculados a la campaña “Vale Votar”.

La mayoría de las ofertas requerirá presentar el certificado electoral y algunas estarán sujetas a disponibilidad o cupos limitados.

Transporte con descuento y cómo reclamar los beneficios por votar

Las ventajas no se limitan a las compras. Algunas plataformas de movilidad también ofrecerán promociones para facilitar los desplazamientos durante la jornada electoral.

Por ejemplo, DiDi habilitará descuentos en viajes realizados el día de las elecciones en varias ciudades del país. Para acceder a estos beneficios, los ciudadanos deberán revisar las condiciones de cada promoción y conservar el certificado entregado tras votar.

En muchos casos, bastará con presentar el documento en el establecimiento participante, aunque algunas empresas podrían solicitar códigos promocionales o registros previos en sus plataformas.

Beneficios legales para quienes voten en las elecciones de Colombia

Además de las promociones comerciales, la ley colombiana contempla incentivos permanentes para los ciudadanos que ejercen su derecho al voto.

Entre los principales beneficios se destacan:

Medio día de descanso remunerado para trabajadores.

Descuento del 10% en la matrícula de universidades públicas.

10% en determinados trámites relacionados con el Rebaja delen determinados trámites relacionados con el pasaporte

Descuentos en la expedición de algunos documentos ante la Registraduría.

Beneficios en trámites de la libreta militar.

El certificado electoral también puede convertirse en una ventaja en concursos públicos y procesos de asignación de becas, subsidios de vivienda y otros programas estatales, por lo que se recomienda conservarlo incluso después de haber utilizado las promociones comerciales.