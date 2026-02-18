En el municipio de Granada, en el departamento de Cundinamarca, comenzó la construcción de un nuevo puente vehicular que busca mejorar la movilidad en el sector rural de Macriscal. La obra pretende facilitar el tránsito de vehículos de carga que durante años han generado congestiones en este corredor estratégico. El anuncio fue realizado por el gobernador Jorge Emilio Rey Ángel, quien señaló que la infraestructura permitirá avanzar en la conexión segura entre distintas zonas del municipio. Además, destacó que la intervención reducirá los tiempos de desplazamiento para residentes, transportadores y productores agrícolas. El proyecto se desarrolla en coordinación con la Alcaldía local y cuenta con recursos departamentales por 400 millones de pesos. Con esta inversión, la administración busca ofrecer una solución definitiva a las dificultades que históricamente se han presentado en el cruce sobre la quebrada Soche, especialmente en temporadas de lluvias. La estructura tendrá 19 metros de longitud y 5 metros de ancho, dimensiones que permitirán el paso seguro de vehículos livianos y de carga. El nuevo puente reemplazará pasos improvisados que durante años representaron riesgos para la comunidad y generaron embotellamientos en momentos de alta circulación. Las autoridades señalaron que el objetivo principal es garantizar un flujo vehicular constante, especialmente para el transporte de productos agrícolas que salen desde Granada hacia diferentes mercados del departamento y del país. Con esta obra se espera disminuir retrasos, reducir pérdidas económicas y mejorar la seguridad vial en la zona rural. El cruce sobre la quebrada Soche ha sido un punto crítico en épocas de lluvia intensa, cuando el aumento del caudal complicaba el tránsito y, en algunos casos, aislaba temporalmente a varias familias. La falta de una estructura estable obligaba a utilizar rutas alternas o detener el transporte de insumos y mercancías. Con la construcción del puente, la Gobernación busca evitar interrupciones frecuentes y ofrecer una solución permanente que permita mantener la conectividad durante todo el año. La obra registra un avance inicial del 5 %, lo que marca el inicio de una intervención priorizada dentro del plan vial departamental. La construcción del puente en Granada se suma a otros proyectos de infraestructura que buscan optimizar corredores secundarios y fortalecer la conexión entre veredas y centros urbanos. Estas intervenciones permiten mejorar el acceso a servicios de salud, educación y zonas productivas. La administración departamental indicó que este tipo de obras hace parte de una estrategia para impulsar el desarrollo económico regional y mejorar las condiciones de tránsito en municipios con alta circulación de carga. Con ello, se busca garantizar desplazamientos más seguros y eficientes para las comunidades rurales de Cundinamarca.